Ищут двухлетнего малыша: в Приморье непогода вызвала сход потоков грязи на дома

Ранее непогода вызвала в Ольгинском районе переливы рек. Фото: Telegram-канал Олега Кожемяко

Грязевые потоки обрушились на жилые дома в поселке Тимофеевка в Ольгинском районе. Пострадали два частных строения, о чем сообщили в 21:38 накануне, 16 июля. Боролись с ЧП почти до самого утра. В районе сопки Ключевская из-за сильнейших осадков сошел сель – именно этот муниципалитет пострадал от стихии больше всего. Спасатели на месте, по предварительным данным, специалисты извлекли из домов пять человек. Все силы направлены на поиск двухлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Среди спасенных двое детей. Одна женщина госпитализирована из-за тяжелых травм. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», ночью грязевой поток все-таки остановился. В МЧС подчеркнули, что угрозы остальным жилым домам нет. Все обстоятельства уточняются.

ОБНОВЛЕНИЕ. В ведомстве сообщили, что для оказания помощи в участок ЧП отправлены поисково-спасательные отряды Главного управления МЧС России, куда вошли специалисты из Владивостока, Находки и поселка Рудная Пристань, аэромобильная группировка, опергруппа ГУ МЧС, два кинологических расчета и сотрудники психологической службы.

– Всего для реагирования направлены 46 человек и 14 единиц техники, – рассказал старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Белецкий.

Напомним, Приморье, как писала «КП», оказалось во власти стихии. В Ольгинском районе было опаснее всего: там выпало рекордное количество осадков в размере 270 миллиметров за пятницу и субботу, 15 и 16 июля. Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, специалисты оценивают ущерб. Известно, что непогода размыла дороги, тонули автомобили. Режим ЧС продлен до 18 июля.

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