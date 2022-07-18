Есть надежда на солнечный день? Прогноз погоды в Приморье на неделю

Есть вероятность, что пятница во Владивостоке не будет дождливой. Фото: Мария ЛЕНЦ

По сравнению с летом 2021 года, Приморье не жалуется на ужасную жару, теплые деньки вспоминаются с ностальгией, ибо лето – 2022 сопровождается дождями. «Комсомолка» узнала, выглянет ли солнце на этой неделе с 18 по 24 июля.

Рабочая неделя во Владивостоке начнется с небольшого дождя, который на протяжении дня будет давать о себе знать и закончится только к вечеру. Столбики термометров покажут +16…+17 °С. В Уссурийске возможна гроза. В крае же на западе и юго-западе ожидаются местами сильные ливни, ветер южный умеренный.

19 июля в Приморье местами пройдет кратковременный дождь, но вот в отдельных районах стоит быть готовым к ливням. Во Владивостоке днем будет облачно, легкий ветер, температура +22…+24°С.

В ночь на 20 июля в отдельных районах ожидается гроза, местами кратковременный дождь. Днем переменная облачность, возможны ливни. А вот во Владивостоке днем будет малооблачно, есть вероятность, что выглянет солнце. Температура +21…+22°С.

Четверг – 21 июля также, как и другие дни, местами будет сопровождаться кратковременными дождями и переменной облачностью. В столице Приморья пасмурно, температура +18…+20°С.

Последний рабочий день на этой неделе во Владивостоке скорее всего пройдет без дождей, но будет пасмурным. Легкий ветер, температура +19…+20°С. В крае обещают дождливую погоду до воскресенья.

23 июля во Владивостоке облачно, легкий ветер, температура +17…+19°С. В воскресенье небольшой дождь, слабый ветер, столбики термометров покажут +19°С.

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