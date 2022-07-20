За 120 тысяч и мать родную продаст: во Владивостоке поймали пособника украинских националистов

Момент поджога военкомата попал на камеру. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке полицейские задержали пособника украинских националистов. «Диверсант» поджег деревянный военкомат на Уборевича, 23. Как рассказали источники «КП» в полиции, свой поступок он объяснил острой нуждой в деньгах, ведь сильно проигрался в онлайн-казино.

Когда мы писали про поджог, было ясно, что парень использовал бутылку с горючей смесью, чтобы спалить старый дом. В это время еще один человек (товарищ поджигателя) снимал происходящее на видео. Огонь повредил облицовку исторического здания.

Силовые структуры задержали нарушителя – им оказался 21-летний уроженец Якутии. Он сознался, что разместил информацию в Telegram-канале о поиске работы. После чего некий Альберт предложил молодому человеку совершить террористический акт.

– Он скинул видеофайл, в котором дискредитировались вооруженные силы РФ и говорилось, что каждый житель России может прекратить эту спецоперацию. <…> Предложение меня заинтересовало с точки зрения быстрого обогащения денежными средствами.

Интересно еще вот что – за этот поступок парню так ничего и не заплатили, хотя обещали и даже неплохую сумму. 120 тысяч рублей – такой запрос поступил от Алексея (имя изменено) Альберту и «чем быстрее, тем лучше». Также из переписки следует, что за поджог комиссариата энтузиаст должен был получить 10-15 тысяч рублей, а затем перейти к другой цели, видимо, пожирнее, за которую получил бы еще 90 тысяч.

На парня завели уголовное дело за террористический акт. Ему грозит до 15 лет колонии.

В УМВД официально ситуацию не комментируют.

Переписка. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Переписка. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Переписка. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Хронология:

Во Владивостоке неизвестные подожгли военкомат и пытались снять это на видео

Полицейские разыскивают подозреваемых (подробнее)

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