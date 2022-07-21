Что делать приморцам, если перед ними рухнула птица?

Птенцы только учатся летать, поэтому могут неудачно приземлиться на землю. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Знаете ли вы, как поступить, если прямо на ваших глазах упадет птица? Это может случиться даже в центре города, если где-нибудь в зоне парка свили гнездо птицы и завели потомство. Правда ли, что нельзя трогать птенцов, иначе от них откажутся родители? Ответы на все эти вопросы мы нашли благодаря приморскому орнитологу Анне Сердюк. Более того, эксперт рассказала, к кому обращаться в таких случаях, кто такие слетки и выбрасывают ли пернатые из гнезд своих детенышей.

Орнитолог Анна Сердюк. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Есть такие птицы, их называют слетки – объясните, что это значит и где их чаще всего можно встретить?

– Слетки – птицы (взрослые птенцы), которые начали покидать гнездо, но еще не умеют хорошо летать. Встретить их можно где угодно, в местах гнездования птиц. Чаще всего их встречают поблизости от гнезда, так как в этот период они учатся летать и перемещаются по веткам деревьев, кустарников, земле. Кормят их в это время еще родители.

– Если человек увидел, как упала птица, какие действия стоит предпринять?

– Тут, наверное, надо различать слетков и птенцов, выпавших из гнезда. Мы говорим о слетках – поэтому ничего, не трогать. Не надо думать, что если птенец неуклюже прыгает, пищит, то его обязательно надо спасать. Нет! Слетки своим криком подзывают родителей. Из всех правил есть исключение. Первое – это раненые птицы, нужно связаться с ветеринарами, орнитологами или центрами реабилитации. Второе – птица оказалась на дороге, тротуаре и есть реальный риск, что ее переедет машина. В этом случае аккуратно отогнать в сторону, где предположительно может быть гнездо или так же аккуратно перенести ближе к деревьям, кустам.

Есть еще исключения среди птиц, вроде стрижей, им тяжело взлетать с земли из-за длинных крыльев. Такую птицу достаточно поднять повыше на руке или переместить на ветку.

– Чего категорически делать нельзя?

– Сразу изымать птицу и тащить домой. Выкармливание слетков очень трудный процесс даже для специалистов.

– Что нужно знать, если принял решение забрать птицу на лечение домой?

– Провести подробную консультацию со специалистом-орнитологом, чем кормить, когда и сколько раз в день. Разобраться, как содержать, какое пространство создать и прочее.

– Правда ли, что нельзя трогать птенцов, потому что от них откажутся родители?

– Это заблуждение, у большинства видов птиц обоняние слабо развито. Поэтому родители не бросят своих птенцов.

– Может ли быть такое, что птицы сами вытолкнули птенца из гнезда?

– Нет. Птенец может выпасть из гнезда по разным причинам: сильный ветер, нападение хищников на гнездо, спиливание веток человеком.

– Куда можно обратиться, если увидел упавшую птицу?

– Центры реабилитации, Управление по охране объектов животного мира.

– Какие виды птиц вообще чаще всего попадаются приморцам в такой ситуации?

– Разные. Дрозды, стрижи, ласточки, всякие мелкие птички синицы, камышовки и прочие.

Напомним, что этим летом в Приморский центр спасения «Тигр» поступил прекрасный постоялец с очень грустной историей. Малыш дальневосточного аиста выпал из гнезда, но чудом выжил. Вот только его мама и еще один детеныш погибли. Сотрудник центра рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», что птица идет на поправку, прекрасно себя чувствует и уже в августе ее отпустят на волю.

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