Во Владивостоке из садика вывели детей после угроз о минировании

Неизвестные прислали письмо с угрозами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утро пятницы, 22 июля, вновь взбудоражило Владивосток. В детский сад №155 на проспект 100-летия, 125а, пришло письмо с угрозой – якобы учреждение заминировали. В срочном порядке к зданию приехали сотрудники Росгвардии, а детей и сотрудников сада эвакуировали.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» попытался дозвониться в образовательное учреждение, но на звонки никто не ответил. Мы связались с пресс-службой администрации города, чтобы узнать, что на самом деле произошло.

– Сообщение оказалось ложным, специалисты системы образования все держат под контролем. Детей завели обратно в детский сад, позже их забрали родители, никто не пострадал.

Напомним, что в начале 2022 года по городу прошлась волна «минирования» по школам и детсадам. Более 50 образовательных учреждений оказались под угрозой.

С подобным в январе столкнулись и в Благовещенске. Более того, «заминированы» оказались детские сады и один бизнес-центр столицы Амурской области. Волна лже-минирований периодически проходит по всей стране.

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