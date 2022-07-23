Клементина, Эмми, Ариэль. Как будут звать тигрицу из Сихотэ-Алинского заповедника

Тигрица объявилась прошлой зимой в урочище Благодатном. Фото: ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник»

Студенческий отряд «Тигр» выбирает имя тигрице из Сихотэ-Алинского заповедника. Во время благоустройства экологической тропы «Мыс Северный» студотрядовцы впервые за девять лет работы организации встретились с местной знаменитостью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Одна из студенток, работающих в отряде, первая заметила тигра, – делится впечатлениями от встречи с хищником бригадир студенческого отряда «Тигр» Евгений. – Мне же удалось увидеть лишь оранжевый силуэт, углубляющийся вглубь леса. Все знали, как нужно вести себя в таких ситуациях, поэтому без лишней паники вернулись в наш лагерь. У тигрицы не было причин проявлять агрессию, мы просто застали хозяина в своем доме. Это умный и хитрый зверь, который не будет лишний раз себя показывать.

– В этом году самка впервые встретилась с ребятами из отряда «Тигр» лицом к лицу. И в первый же вечер поприветствовала студентов звучным «Мяу!», – добавили сотрудники заповедника.

«Жительница» заповедника не раз показывалась автомобилистам, проезжающим мимо трассы Терней – Пластун, где любит прогуливаться. Сотрудники рассказали, что она относится к этому с любопытством и не проявляет агрессию к человеку. Не раз тигрицу снимали на видео (вспомните декабрь 2021-го!) и выкладывали в интернет – так хвостатая и стала местной знаменитостью.

Директор заповедника Светлана Сутырина предложила студентам придумать три варианта клички для тигрицы. Имя должно отражать характер и повадки животного, поэтому к каждому варианту ребята должны приложить легенду – почему именно это имя подходит полосатой кошке.

Кстати, в 2014 году студенческому отряду «Тигр» уже выпадала возможность подарить имя одной из хищниц. Анна Савельевна – так назвали другую полосатую обитательницу заповедной территории. И не случайно, ведь она уже четыре раза становилась мамой. Ребята объяснили свой выбор просто: Анна Савельевна Алексахина – первая советская женщина, удостоенная звания «Мать-героиня». Среди воспитанников Сихотэ-Алиня есть тигр по имени Упорный – потому что долго не хотел выходить из транспортной клетки.

– Самой тигрице, конечно, абсолютно все равно, как ее зовут, но для людей, которые ее охраняют и следят за ее судьбой, имя – это важный атрибут, который создает дополнительную связь и вызывает эмоции, – прокомментировал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Ребята предложили много вариантов имен. От Клементины и Эмми до Ариэль и Зюмы. Больше склоняются к варианту Марта, что означает «владычица» и «хозяйка», хоть все и привыкли называть виновницу торжество по-простому – «полосатая подруга».

Голосование будет проходить в социальных сетях заповедника. Результаты объявят 29 июля, в Международный день тигра. А уже 30 июля Сихотэ-Алинский заповедник ждет всех на дне открытых дверей в урочище Благодатном. В программе экскурсии, викторины, мастер-классы, тематические площадки и интерактивные игры. Начало в 12:00. Вход свободный.

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