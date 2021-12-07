В Приморье фотоловушка поймала тигрицу на морском берегу

Краснокнижная кошка на кадрах вальяжно прогуливается вдоль морского побережь Фото: принтскрин видео.

Полосатая красавица попалась в фотоловушку в урочище Благодатном на территории Сихотэ-Алинского заповедника. Пять лет на этом участке побережья никто не видел тигров, но как отмечают сотрудники заповедника, последние несколько месяцев они замечали тигриные следы в бухте Удобная, и вот наконец увидели их обладательницу.

- Молодую тигрицу раньше не наблюдали на территории заповедника. Надеемся, она здесь задержится, - отмечают специалисты.

Краснокнижная кошка на кадрах вальяжно прогуливается вдоль морского побережья по черному песку, словно дефилируя перед камерой. Тигрицу уже называют хозяйкой этих мест. Через урочище Благодатное проходят три из пяти туристических маршрута заповедника. На фотоловушках, что установлены на тропах, и раньше наблюдали амурских тигров, но животные довольно осторожны и не ищут встреч с людьми.

«Полосатое» соседство никак не повлияет на проведение организованных экскурсий в сопровождении сотрудников заповедника. Если повезет, люди смогут в живую увидеть следы здешней хозяйки.

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