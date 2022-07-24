Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 24 июля вулкан Шивелуч выбросил на высоту до 4000 метров, сообщили в МЧС России по Камчатскому краю. Присвоен оранжевый код опасности.

Пепловый шлейф распростерся в юго-восточном направлении – в сторону Камчатского залива. Населенных пунктов вблизи активности вулкана нет, туристические маршруты здесь не проходят, подчеркнули в МЧС. Однако специалисты все же напомнили, что необходимо закрыть двери и окна в случае выпадения пепла в городах и селах. Пока такого не зафиксировали, но жителям Усть-Каменского района стоит быть готовыми. Приобрести респираторы или сделать повязки из хлопчатобумажных материалов, пропитанные содовым раствором.

Высота исполина – 3,3 километра. Это самый северный из действующих вулканов Камчатки, он находится в 440 километрах от столицы края. Ближайший населенный пункт – поселок Ключи (47 километров). Извержения фиксируют примерно раз в три года. В 2017 году пепловый выброс из вулкана составил 12 километров над уровнем моря.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об извержении действующего вулкана Карымский. Пепел выпал в населенных пунктах Елизовского района.

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