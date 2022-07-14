Камчатский 6100-летний вулкан вновь напугал жителей активностью

Архивная иллюстрация. Фото: ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

Камчатский исполин – вулкан Карымский – не прекращает сейсмическую активность всю историю своего существования. По данным Камчатского филиала геофизической службы ДВО РАН (KVERT), последний выброс пепла достиг 12 километров над уровнем неба в четверг, 14 июля.

Извержение началось накануне, в 22:45 по местному времени. Как уточнили в KVERT, шлейф разошелся на юго-запад на 73 километра от вулкана вглубь полуострова. В МЧС Камчатки предупредили заранее, что пеплопад может дойти до населенных пунктов:

– Усть-Большерецком и Елизовском районах, а также в Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских округах не исключается вероятность выпадения незначительного количества пепла.

Жители сообщили о вулканическом пепле в соцсетях. Фото: Telegram-канал «Погода 41»

По данным ведомства, шлейф достиг села Центральные Коряки, поселка Раздольный и города Елизово. Угрозы для жизни нет. И все же жителям рекомендуют плотнее закрывать окна и двери в квартирах. На улице необходимо пользоваться респиратором. Или хотя бы маской.

В ночь на четверг, 14 июля, выброс составил 8,5 километра, однако вскоре вырос до 12 километров. Угрозы жизни и здоровью нет. Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», близ вулкана не проходят туристические маршруты – исполин слишком часто намекает, что готов к извержению. Международных трасс движения воздушных судов близ вулкана тоже нет.

Карымский сформировался более 6100 лет назад. За последний век зафиксировали более 20 извержений, некоторые из них длились годами. Выброс мог следовать один за другим. Абсолютная высота исполина, кстати, 1468 метров. Для сравнения Везувий, погубивший Помпеи, всего 1281 метр в высоту. В отличие от коллеги, извержения Карымского происходят регулярно, например, пепловый шлейф вулкан выбросил в ноябре 2021 года. При этом характер извержений вулканский и гораздо реже – вулканско-стромболианский. Первый сигнализирует о пеплопадах и лавовых потоках, второй характеризуется взрывами внутри кратера и лавовыми бомбами. Редакция запросила комментарий у вулканологов о том, грозит ли нынешняя активность Карымского выбросами лавы.

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