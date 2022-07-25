Не могли понять, что такое сопки: студенты из ДНР – об опыте учебы в приморской столице

Ребята погостили в Приморье две недели. Фото: пресс-служба ДВФУ

Дальневосточная столица остается притягательной не только бухтами, ландшафтами и исторической красотой, но и образованием. В июле во Владивосток в рамках проекта «Летний университет» приехали 24 студента из Луганской и Донецкой народных республик. Погостить в ДВФУ ребята смогли две недели: с 10 по 24 июля. Студенты освоились в городе, посетили экскурсии по местным достопримечательностям. Под руководством ведущих преподавателей ДВФУ ребята изучали международный бизнес и цифровую экономику. Студентки Донецкого национального университета рассказали «Комсомолке», каково это – жить у моря, приехав из другой страны, а также о своих проектах и планах.

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Для Виты Огородник Владивосток оказался удивительной смесью Предкавказья со своим причудливым рельефом и пышной зеленью и Санкт-Петербурга, где вечно переменчивая погода и густые туманы. И все же впечатление в ее душе он оставил неизгладимое.

– Какие вообще эмоции от города?

– Было очень неожиданно понять, что Владивосток похож на Предкавказье своими холмами. Как мне объяснили, сопки — это что-то, что чуть ниже гор, но чуть выше обычных холмов, поэтому я провела аналогию и поняла, что Владивосток похож на Новороссийск или Пятигорск. Здесь невероятно зеленая природа, очень здорово наблюдать за всем этим, особенно классно сидеть в аудитории и смотреть, как шумит море. Жить действительно непривычно, потому что климат странный, не такой, как у нас. Мы оделись относительно легко, потом немного покапал дождь, а затем стало туманно. Наверное, Владивосток похож этим на Питер.

ОБУЧЕНИЕ В «ЛЕТНЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ»

Но ребята приехали в столицу Дальнего Востока отнюдь не для отдыха – у них очень насыщенная программа обучения, которая включает не только многочисленные лекционные занятия, но и модули по проектной деятельности. – Расскажи немного про учебу здесь.

– Иногда мы сожалеем, что часов в сутках так мало, и мы не можем быть в нескольких местах одновременно, как Гермиона Грейнджер. Лекционные занятия у нас по soft skills и hard skills [программы по развитию личных и профессиональных качеств - прим. ред.]. Обе части программы очень важны, потому что первая помогает понять, как общаться с людьми, а вторая часть — о чем. Модули по проектной деятельности тоже безумно интересные, потому что расширяют кругозор и позволяют понять, как люди взаимодействуют друг с другом и к чему это может привести.

–Какой проект вы создаете в рамках программы?

– Мы сейчас работаем над приложением «ВУЗ онлайн». Он позволит улучшить коммуникацию между преподавателями и студентами. Аналог этой платформы мы нашли в ДВФУ, вдохновились и решили усовершенствовать идею и масштабировать на всю нашу республику. Когда я ехала сюда, мое впечатление и представления о проектной деятельности были достаточно странным и неправильным, потому что такое направление у нас в университете достаточно новое, но после лекций и действительно полезных практических занятий можно сказать, что мы сильно прокачали свои навыки.

ОБМЕН ОПЫТОМ

– Какие самые разительные отличия вашего университета от ДВФУ?

– Наверное, самое разительное – это современность, поскольку наш ВУЗ был построен ещё в 1921 году, и в прошлом году мы отпраздновали его столетие. В ДВФУ учитываются современные требования как студентов, так и преподавателей, он более технически оснащен. И университет, и кампус – все построено для людей. Продуманы пространства для студентов, начиная с коворкингов и заканчивая отделением почты России. Хочется тоже стремиться к постоянному совершенствованию, потому что сейчас наш ВУЗ достаточно сложно внедряет новые решения.

Яна Парсаданян согласна со своей подругой. Они обе активистки, а потому «Летний университет» для них – шанс не только узнать что-то новое по своему направлению, но и позаимствовать опыт самоуправления местных студентов. О предстоящей встрече с ними Яна говорит с воодушевлением.

– Я слышала, что вы хотите встретиться с Объединенным Студенческим Советом для обмена опытом. Что заинтересовало в студенческом самоуправлении?

– Хотим узнать, как тут все устроено. Было бы здорово привезти новые знания в Донецк, чтобы сделать нашу студенческую жизнь лучше. Во Владивостоке есть столько вариантов внеучебного развития – обо всем хотелось бы узнать подробнее.

ОЖИДАНИЕ/РЕАЛЬНОСТЬ

– Что для вас значит «Летний университет»? С какой целью ехали сюда и что в итоге получили? Оправдались ли ваши ожидания от учебы?

– «Летний университет» значит новые возможности. Я учусь на программного инженера, и кажется, что цифровая экономика не совсем моя сфера деятельности. Но здесь я каждый день узнаю что-то новое, и все это я хочу применить на практике. Мои ожидания оправдались на миллиард процентов. Надеюсь, что получится снова поучаствовать в проекте, но посетить другое направление, чтобы и дальше всесторонне развиваться.

– Поделитесь своими планами?

– По поводу будущего сказать крайне сложно. Я придерживаюсь мнения, что жить надо сегодня, а завтра будет завтра. Каждый день что-то происходит, все меняется – в этом суть, почему я не хочу планировать.

Несмотря на неопределенность, студентки подчеркнули, что уезжают с большим багажом знаний и уверены, что смогут применить их. Они получили заряд энергии и идей от общения с местными ребятами. Девушкам также удалось подружиться с ребятами из ЛНР, сотрудничество и связь с которыми они хотят сохранить.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что вынужденные переселенцы с ДНР и ЛНР получили первые выплаты и паспорта. «Подъемные» планирует оформить 271 человек.

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