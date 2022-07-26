Глаза боятся, ноги забираются: первый день автопробега «Комсомолки» выдался жарким

«Комсомольская правда – Владивосток» отправилась в путешествие, чтобы отдохнуть от городской суеты. Фото: Мария КАЮРОВА

Шум автомобилей, городская суета и большое количество людей наверняка многих утомляет. Да и погода во Владивостоке в последнее время совсем не радует местных жителей и гостей: пасмурное небо, морось, перерастающая в дожди и туманы, ну кому будет радостно в такой атмосфере? А знаете, какой самый лучший способ развеяться? Нет, не смотреть на достопримечательности или посещать известные места, а путешествие!

25 июля команда «Комсомольской правды – Владивосток» в рамках автопробега #ЛетнийДрайвКП поехала изучать приморские места, где можно спокойно отдохнуть в компании только себя или друзей, семьи и природы. Ведь нет ничего лучше, чем провести время на уютной полянке в тени дерева, слушая щебет птиц, изучая лесные цветы и наблюдая за пролетающими мимо насекомыми.

Выбрав точку назначения, наш экипаж запрыгнул в удобные автомобили HAVAL F7 и H9, включил энергичную музыку и двинулся в долгий путь до села Екатериновка.

Кстати, наш отдых был не только спокойным, но и экстремальным! «Комсомолка» разделилась на две команды, и одна из них решила бросить себя «в пекло». Нет, мы не прыгали через костер, а под присмотром инструкторов клуба ОНСАЙТ взбирались на скалу Пржевальского. Было страшно, иногда хотелось спуститься вниз, но оно того стоило. И сейчас мы вам расскажем о том, как прошло наше увлекательное путешествие!

Вперед к вершине! Фото: Мария КАЮРОВА

С КОМФОРТОМ ПО-ПРИМОРСКИ

Началось наше путешествие от дилерского центра HAVAL в Приморье Авторитет-Авто+. По пути мы заехали в одну из точек Coffee Machine, чтобы подкрепиться перед дальней дорогой. Заказ мы оформили заранее через приложение, поэтому не пришлось долго ждать, когда принесут напитки с едой. Мы получили все сразу, как только подъехали. А приветливые сотрудники кафе с удовольствием согласились сделать несколько снимков, фотографироваться на память – это одна из наших автопробежный традиций.

Нет ничего лучше перекуса перед долгой дорогой. Фото: Мария КАЮРОВА

Нас сопровождало яркое солнце, но от жары спасал кондиционер в автомобиле HAVAL H9. Наш экипаж состоял из шести человек, и поэтому пришлось дополнительно разложить третий ряд сидений, в итоге все отлично разместились и в салоне было не тесно. К слову, внедорожник отлично справился с приморскими дорогами, которые пострадали от прошедших дождей. По пути невозможно было оторвать взгляд от ярко-зеленых деревьев, часть из которых окутал утренний туман. Все же природа нашего края удивительна.

Три часа пролетели незаметно, хотя не удивительно, ведь журналист «Комсомолки» решил вздремнуть на комфортных сидениях.

СТРАХОВКА ГОТОВА, А СПОРТСМЕН?

И вот наша команда прибыла на место. Взбираться на скалу Пржевальского мы начали не сразу, как минимум – нам нужно было дождаться спецобувь, а как максимум – почти никто из нашей команды еще не делал ничего подобного.

Перед тем, как взобраться на скалу, необходимо размяться. Фото: Мария КАЮРОВА

А проводил разминку Валерий Белимов. Фото: Мария КАЮРОВА

После знакомства с инструктором Валерием Белимовым и получения экипировки, мы приступили… к упражнениям. Под руководством нашего тренера мы разминали кисти рук, локти, колени, голеностопы, и даже несколько раз отжались. На траве делать это не особо удобно, но необходимо, ведь скалолазание – травмоопасный спорт. После нам рассказали про технику безопасности. Самое главное – если летит камень, не надо стоять и смотреть, а лучше уйти в сторону, даже если на тебе шлем.

Безопасность - это главное. Фото: Мария КАЮРОВА

И вот разминка и инструктаж закончены, и настал для некоторых слегла пугающий, но для всех долгожданный момент. Пока спортсмены устанавливали веревки для трасс, команда «Комсомолки» решала, кто же полезет на скалу первым. Смельчаком оказалась рилз-мейкер, видеограф мобильной съемки Ксения Кулинич. Шлем, страхующее устройство, скальники – и девушка делает свои первые шаги вверх.

Смотреть на это было волнительно, но завораживающе. Инструктор Евгений Кочергин подсказывал Ксении, за что лучше ухватиться и куда наступить. В какой-то момент у нее задрожали ноги, но как объяснили опытные люди – это нормальное явление для первого раза, ведь тело и мозг не привыкли к новым нагрузкам и ощущениям.

Достигнув финишной точки, Ксения крикнула «Топ!», что означало конец пути, и спустилась вниз.

После нее покорять скалу решилась SMM-специалист Юлия Дугина, а третьим отправился видеограф Степан Здоровенко. К слову, для испытания нам предоставили три трассы, и Степан единственный, кто преодолел их все.

С высоты открывается удивительный вид. Фото: Мария КАЮРОВА

ТОП!

Кто же пойдет четвертым, решали на «камень-ножницы-бумага» журналист «Комсомолки» Анастасия Алямкина и сторис-мейкер Slenergy Владислав Титоренко. Хоть победа осталась за корреспондентом, Владислав тоже взобрался на скалу, только по другой трассе.

Журналист Анастасия Алямкина готовиться к подъему. Фото: Мария КАЮРОВА

– Ощущения по-настоящему захватывающие. Конечно, было страшно, но не до слез и дрожащих коленей. Первый шаг сделан, за ним второй, третий, глаза судорожно искал, за какой же камень лучше ухватиться, а мозг в какой-то момент отказался понимать, что происходит. И вот возникло ощущение, что хочется сдаться и спуститься вниз, – примерно так я себя чувствовала, когда преодолевала не сколько скалу, сколько саму себя.

– Осталось два метра, не сдавайся, – раздалось снизу от инструктора.

Евгений всегда подсказывал, куда двинуться дальше, где можно отдохнуть и подбадривал, ведь поддержка во время любых трудностей – самое главное для человека.

Евгений Кочергин и Владислав Титоренко. Фото: Мария КАЮРОВА

И путь все же оказался пройден до конца. Это невероятные ощущения, когда ты чувствуешь, что силы покидают тебя, но тут же появляются новые, и ты стремишься к вершине! Взбираться по скале, словно следовать своей жизненной цели: иногда ты не знаешь, что делать дальше, хочется все бросить на половине пути или даже перед самым финишем. Но отдых и поддержка окружающих помогают двигаться дальше.

– А самое главное – верить в себя, – заявил Евгений.

Во время подъема случались и забавные моменты, например, некоторые путали левую ногу с правой. Не обошлось и без неприятных ситуаций. В какой-то момент у журналиста соскользнула нога, а опора ушла из-под рук, но надежная страховка и настоящие профессионалы рядом помогли избежать травм.

МОЖНО И НУЖНО

Мы поинтересовались у инструкторов, обязательно ли перед взбиранием «в реальности» сначала заниматься в зале.

– Новички могут и должны пробовать свои силы в скалолазании, это увлекательный спорт. Обязательно надо пройти инструктаж, получить базовые навыки хотя бы в теории, и можно пробовать взобраться в зале или сразу на настоящей скале, – рассказал Евгений.

По словам Валерия, для занятий таким спортом достаточно иметь базовые навыки, и даже люди, которые не умеют подтягиваться, смогут преодолеть базовые маршруты.

Необходимое для скалолазания снаряжение. Фото: Мария КАЮРОВА

– По уровню сложности существуют трассы 5A, 5B, 5C, 6A и так далее до 8С. Сегодня были маршруты категории 5А и 5В – их может попробовать любой желающий, обладающий минимальной физической подготовкой. Самые сложные трассы в нашем массиве заканчиваются на 8В-8С – они не для каждого. Таких спортсменов, которые их преодолели, в Приморье единицы. Можно сказать, что один из таких скалолазов – Евгения Изергина, которая помогала сегодня готовить трассы для тренировок, – поделился Евгений.

Евгения Изергина установила для команды «Комсомолки» установила трассы. Фото: Мария КАЮРОВА

Кстати говоря, Жене всего 15 лет, но она уже покоряет трассы, которые не каждому взрослому по силам. Когда девушке стукнуло 12 лет, она уже смогла пройти маршрут 7B!

Инструктор также рассказал еще несколько пунктов по технике безопасности. По его словам, обязательно надо проверять снаряжение, и не только свое, но и страхующего. Кстати, нельзя забывать и про одежду: она должна быть свободной и не сковывать движения.

ПОЛНОЦЕННЫЕ СКАЛОЛАЗЫ

А есть ли возрастные ограничения для этого вида спорта? Уверена, многие сейчас задались таким вопросом. Ответ мы получили от Евгения:

– Если говорить о юных спортсменах, то в нашем клубе занимаются с пяти лет. Шестилетние ребята – уже полноценные скалолазы, которые тренируются наравне со взрослыми, участвуют в соревнованиях и выезжают на скалы. Если говорить про верхнюю планку возраста, то все зависит от физического состояния человека.

Так что если хотите проверить себя на прочность и испытать свои силы, вы можете посетить ОНСАЙТ. По словам Валерия, в клубе опытные тренеры, которые обязательно поделятся знаниями и научат всем необходимым навыкам, и, конечно же, организуют выезды на скалы.

– Скальных мест в крае развивалось много, но самый распространенный – Екатериновский массив. Здесь больше ста трасс, он легкодоступный, безопасный и красивый. Можно интересно провести выходные, взяв с собой всю семью, – рассказал Евгений.

А ЧТО НАМ ВАШИ ГОРЫ…

А пока первая команда летнего автопробега покоряла вершины и тестировала свои силы на прочность, другая устроила себе пикник на красивой поляне. Мы потом присоединились к ним!

Свежий воздух, яркое солнце и тишина, нарушаемая, только жужжанием насекомых – это то чего, так не хватает для настоящего отдыха во Владивостоке. Никаких людей в округе и шума. Рядом только приятная компания, с которой можно обсудить все на свете: от погоды и наших приключений до мечты полететь на луну. В окружении красивых приморских пейзаже мы решили устроить фотосессию. В объектив камеры попали Валерий Белимов и Ксения Кулинич. Они настолько влились в атмосферу спокойствия, и казалось, словно мы снимали какой-то романтических фильм. Создать приятную атмосферу помог букет ярко-желтых цветов, напоминающих звезды.

Инструктор Валерий Белимов и видеограф мобильной съемки Ксения Кулинич наслаждаются пикником. Фото: Мария КАЮРОВА

Те, кто не участвовал в фотосъемке, самостоятельно гуляли по округе. Изучали местную флору, любовались скалой и пещерами, с которой только что слезли, и внимательно следили за бабочками, некоторые из которых были достаточно смелыми, чтобы сесть на руку человека. А другие решили пройтись около озера.Кристально чистая вода так и манила к себе, но, к сожалению, никто из нашей команды не взял с собой купальники или полотенца.

Но пришло время немного перекусить после сложного, но увлекательно спорта. С собой мы взяли специальное оборудование для пикника от магазина «Спортмаркет на Заре». Благодаря этому мы смогли по-настоящему насладиться приятным времяпрепровождением, ведь гораздо лучше приезжать с чем-то своим, чем платить отдельно за аренду на базах отдыха.

На складном алюминиевом столике Temper мы разложили тарелки с всевозможными вкусностями. Оторвать взгляд от еды было просто невозможно, ведь скалолазание отняло все силы. Свежесть продуктов помог сохранить 42-литровый термоконтейнер Libnof в виде тележки на колесиках. Также мы насладились чаем из термоса Stanley. Сидеть на траве довольно неудобно, поэтому с собой у нас были складные кресла Robens Pilgrim. Перекус вышел действительно сытным и уютным. Мы много шутили, делились своими впечатлениями после подъема на скалу. Не хватало только песен под гитару у костра. Но кто знает, может, мы вернемся сюда вновь. Или же воплотят эту идею в жизнь наши читатели, когда будут участвовать в конкурсе «По следам автопробега», в котором надо посетить все локации, где мы были.

После скалолазания всем необходимо набраться сил. Фото: Мария КАЮРОВА

И пока одни фотографировались, гуляли, а другие наслаждались закусками, кто-то решил позагорать на шезлонге Acadia Go garden после сложного подъема вверх по скале. Спокойная обстановка и теплые лучи уже уходящего солнца умиротворяли, из-за чего сложно было сопротивляться желанию закрыть глаза и немного вздремнуть. Но пришла пора собираться и отправляться обратно во Владивосток. Кстати, это не весь ассортимент для пикника, выбор у магазина по-настоящему огромен. Но для комфортного времяпрепровождения нам хватило и этого минимального набора.

Пикник удался! Фото: Мария КАЮРОВА

ПОРА ДОМОЙ

День по праву можно назвать замечательным и незабываемым. На обратном пути мы заехали в Coffee Machine в Екатериновке, чтобы порадовать себя десертами, новыми лимонадами из летнего меню, а заодно сфотографироваться с дружелюбными работниками кафе.

По дороге домой заехали в Coffee Machine в Екатериновке. Фото: Мария КАЮРОВА

После перекуса экипажи решили пополнить баки машин и заехали на АЗС ННК в Находке. Приятно, что знакомые и привычные владивостокским автолюбителям зеленые заправки есть не только в столице Приморья, но и разбросаны по всему краю. Даже во время долгих путешествий есть возможность заправиться топливом, в качестве которого можно не сомневаться. К слову, чтобы преодолеть большое расстояние от Владивостока до Екатериновки нам хватило половины автомобильных баков.

Закатное небо было неописуемо красивым, а потому мы открыли панорамную крышу HAVAL H9, чтобы насладиться живописными облаками. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, и Приморье оказалось во власти ночи, салон автомобиля осветила приглушенная подсветка нежного розового цвета, а когда захотелось немного обновить атмосферу, мы начали менять оттенки, вплоть до голубого. В такой расслабляющей обстановке, да еще и на просторных сидениях часть экипажа уснула.

Комфортно по дороге домой было не только пассажирам, но и водителям. Машины HAVAL оснащены автоматической системой управления дальним светом – она сама переключают свет фар с ближнего на дальний в зависимости от того, едут ли встречные автомобили или нет.

Вот так прошел первый день автопробега #ЛетнийДрайвКП. Интересно, насыщенно, с удобными туристическими креслами наедине с красивой приморской природой. Всего в нашей команде было 11 человек. Всей «Комсомолке» понравились автомобили HAVAL. Впечатлившись их функциями, мы решили посмотреть на Авито Авто, сколько же они стоят, какая у них комплектация и какие еще есть варианты, кроме F7 и H9.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

- Автомобильный партнер автопробега: официальный дилер HAVAL в Приморском крае – Авторитет-Авто+

- Титульный партнер: Авито Авто

- Топливный партнер: компания ННК

- Магазин «Спортмаркет на Заре»

- Салон яхт и катеров «Водник»

- Группа компаний «Славда»

- Рекламная мастерская Room32

- Сеть автокафе Coffee Machine

- Автомойка: Та Самая мойка C.A.M. DETAILING

Наши партнеры.

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