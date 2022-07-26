Проект терминала. Фото: НЗМУ

На базе строящегося Находкинского завода минеральных удобрений в порту города появится огромный морской терминал для перевалки метанола и карбамида, необходимых для промышленности и сельского хозяйства. Мощность планируемого терминала составит более чем 1,8 миллиона тонн – уже получена проектная смета и результаты инженерных изысканий, следует из данных портала Главгосэкспертиза.

В ЦИФРАХ

Площадь акватории объекта составит 38,3 тысячи квадратных метров, грузооборот составит более чем 100 судоходов в год. Мощность налива метанола – 1250 тонн в час. В смете указано, что терминал снабдят причалом с системой швартовно-отбойных палов и технологической площадкой. Оборудуют и подходную эстакаду для трубопровода и инженерных коммуникаций.

Терминал, в основном, будет переваливать именно метанол. По словам эксперта Главгосэкспертизы Александра Рудаковского, отгрузку будут вести с помощью двух стендеров [сливное устройство - прим.] с системой постоянного отслеживания собственного положения и аварийного разъединения. Это поможет в случаях, когда у судна недопустимый дрейф вдоль причала.

АМБИЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Проект НЗМУ уже готов выйти на полные производственные мощности к 2023 году, несмотря на протесты жителей. Общественность негативно отреагировала на завод еще в 2020 году – строительство такого масштабного объекта вызвало беспорядки в городе. Как писала «КП», акционеры предприятия подключили ученых, чтобы проработать экологические препятствия и минимизировать вред. Среди преимуществ НЗМУ акционеры называют полторы тысячи новых вакансий, а также выход России на производство высокотехнологичных продуктов. Однако это не остановило возмущений местных жителей.

Помимо экспортного потенциала, подразумевающий шаг к уходу от сырьевой экономики, отмечают и налоговые отчисления. Только за первые пять лет после запуска завод заплатит больше 1,5 миллиарда рублей – и это с учетом льгот резидента ТОР «Находка». Членство в территории опережающего развития подразумевает налоговые преференции.

Лицензиар проекта – датская компания Haldor Topsoe. Она выдала патент на технологию производства. К строительству НЗМУ подключена китайская сторона – предприятие Сhina Chengda Engineering Co., Ltd.

ДЛЯ ЧЕГО?

Метанол используется в транспортной промышленности. Эта жидкость, схожая с этанолом, может быть получена практически из всего органического. При сгорании смесь выделяет меньше вредных примесей, чем бензин. Более того, метанол используют в морском буксировочном топливе – и это вещество не разливается в акватории как нефтепродукты. Более того, метанол используется в производстве косметики, мебели, стройматериалов и красок.

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