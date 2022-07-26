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26 июля 2022 6:57

Александр Коломеец: «Военно-патриотическое воспитание – это наша личная спецоперация»

«Боевое братство» не только помогает нашим солдатам на Украине, но и занимается патриотическим воспитанием молодежи
Антонина ГЛЕБОВА
«Боевое братство» – Одна из крупнейших патриотических организаций Приморья.

«Боевое братство» – Одна из крупнейших патриотических организаций Приморья.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Патриотизм в Приморском крае – это история, которая заслуживает отдельного внимания. Жители региона всячески оказывают поддержку нашим солдатам, которые отправились на Украину. Патриотические автопробеги, концерты, проекты, флешмобы, сбор писем и гуманитарной помощи – лишь малая часть того, что могут сделать приморцы для наших храбрых земляков. Не стоят в стороне и подростки, ребята изучают военную историю своего народа, участвуют в зарницах, отправляются в «военные» походы и многое другое. Одна из крупнейших патриотических организаций Приморья – «Боевое братство» – не только занимается патриотическим воспитанием, но и поддерживает семьи участников специальной военной операции. О значимости этого проекта корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказал председатель совета Уссурийского отделения ВВОВ всероссийской организации «Боевое братство» Александр Коломеец.

«Боевое братство» уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи.

«Боевое братство» уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Какие патриотические акции недавно провела организация «Боевое братство»?

– Крайняя патриотическая акция была в поддержку солдат и офицеров, выполняющих задачу в командировке. Она прошла в Уссурийске, участие приняли юнармейские отряды, администрация города, «Боевое братство», совет ветеранов Афганистана. В общем, все общественные организации. Был масштабный флешмоб – люди пришли со знаменами, выказали таким образом поддержку нашим бойцам.

Председатель совета Уссурийского отделения ВВОВ всероссийской организации «Боевое братство» Александр Коломеец.

Председатель совета Уссурийского отделения ВВОВ всероссийской организации «Боевое братство» Александр Коломеец.

Фото: Антонина ГЛЕБОВА

– Какую поддержку оказывает организация нашим солдатам на Украине?

– Когда мы провожаем наших солдат, стараемся в каждое военное подразделение вручить Знамя Победы либо «Боевого братства». С этим знаменем воевали наши предки, в частности со знаменем 150-ой стрелковой Идрицкой стрелковой дивизии. Вручая его, мы просим их вернуться живыми и здоровыми домой с победой.

Здесь же мы оказываем помощь семьям военных. Даже в бытовом плане, со многими мы поддерживаем связь. К нам обращаются неравнодушные люди, недавно группа пенсионеров передала деньги, написала письмо солдатам. На эти средства мы купили радиостанции и отправили нашим бойцам. 21 июля я приезжал во Владивосток, и врачи Приморской краевой клинической больницы №1 сказали, что готовы помогать ребятам медикаментами и купить самое необходимое.

– Какую роль играет патриотическое воспитание в Приморском крае?

– Я думаю, что нужно сделать большой упор на организацию и проведение мероприятий в той же Юнармии, например. Ребятам нужен новый более интересный подход, молодое поколение хочет чего-то большего, чем значок и берет. Раньше в школах собирали и разбирали автоматы, бегали, отжимались – сейчас этого нет. Дети не могут прочувствовать военную атмосферу, им становится скучно. Они хотят больше мероприятий, общаться с людьми, которые непосредственно участвовали в военных действиях, им нужен пример. Для работы с молодежью нужно привлекать офицеров запаса с боевым опытом, а в данный момент руководителями Юнармии являются обычные учителя. Дети устали от фотосессий в форме.

– Над каким проектом сейчас работает организация?

– Мы самостоятельно организовали лагерь, который называется «Десантная семья». В поселке Реттиховка на базе воздушно-десантной бригады дети любого возраста, пола или социального статуса занимаются, бегают, прыгают, стреляют, выезжают в лагерь. Это все на общественных началах, мы не берем за это никакие деньги, родители сами проявляют инициативу. Кто-то передает ящик тушенки или печенья. Этот проект ведет Валерий Ганенко, майор воздушно-десантных войск в запасе. Он уже много лет работает с детьми и подходит к своему делу со всей душой.

Ребятам настолько нравится, что они порой отказываются уезжать домой, максимум, на выходные повидаться с родителями. Телефоны просто лежат в тумбочке, дети их берут, чтобы просто позвонить близким, рассказать, как они тут проводят время. Мальчишки и девчонки выдают отличные результаты по физподготовке, ходят строем с песней, охраняют территорию, вечером они поют песни под гитару, пекут картошку, следят за порядком территории. Самостоятельность и ответственность у этих школьников на высшем уровне.

Ребята гордо носят военную форму.

Ребята гордо носят военную форму.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Рассказываете ли вы подрастающему поколению о подвигах наших бойцов, которые принимают участие в СВО?

– Мы говорим об этом, рассказываем также о тех, кто воевал в Афганистане и Чечне, потому что это подвиг, преемственность поколений. Мой дед – участник Великой Отечественной войны, он прошел ее до самого конца. О нем я тоже рассказываю ребятам. Нужно воспитывать молодежь на геройских поступках всех поколений. Герой умирает тогда, когда умирает память о нем.

– Как юные патриоты могут узнать с помощью «Боевого братства» о подвигах наших предков?

– Мы проводим мероприятия «Уроки мужества», в этой программе есть блок под названием «Есть такая профессия – Родину защищать». Во все времена она была, есть и будет. У меня есть коллекция времен войны, ребятам всегда интересно посмотреть, послушать Главное – найти подход. После каждого такого мероприятия у детей горят глаза, они проявляют огромный интерес, просят прийти еще с новыми историями.

– Можно ли назвать работу организации своего рода начальной военной подготовкой?

– Конечно. Все больше людей приходит в «Боевое братство». Прийти к нам может не только человек, который участвовал в боевых действиях, а любой, кому интересно это направление. Официально вступить в «Боевое братство» приморцы могут с 18 лет.

У нас здесь свой фронт, мы боремся за души и умы наших детей. Военно-патриотическое воспитание – это наша личная спецоперация. Мы проводим занятия в школах и даже детских садах. Ребятам не нужны заумные классные часы, построенные в основном на информации из интернета – им нужен кто-то, кто интересно обо всем расскажет, им нужен живой пример.

Юные приморцы принимают участие в патриотических мероприятиях.

Юные приморцы принимают участие в патриотических мероприятиях.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Жители Приморья вступают в ряды добровольцев. Что вы, как участник боевых действий, можете им посоветовать?

– В первую очередь нужно, чтобы человек хорошо все взвесил и обдумал. Потому что бравада здесь не нужна, есть случаи, когда люди «дают заднюю». Пусть оценят насколько они сильны духом, свою физическую подготовку и навыки обращения с оружием. Может быть, прозвучит жестко, но такие люди должны быть готовы отдать свою жизнь при выполнении поставленных задач. Секунда может стоить жизни тебе и товарищу.

– Как приморцы могут помочь нашим солдатам?

– Неравнодушные люди приходят к нам, предлагают финансовую помощь, лекарства, ящики с тушенкой или печеньем, трусы, носки, пишут письма, девчонки оставляют на них след от губной помады. Периодически военный борт доставляет в зону операции все, что мы собираем для воинов. Предварительно мы связываемся с командованием частей, и уточняем, что необходимо бойцам.

Александр Коломеец напомнил такой важный исторический факт: в июне 1941 года заместитель Председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов обратился к гражданам Советского Союза с такими словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Прошло 80 лет, а лозунг остается актуальным.

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