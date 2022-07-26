Александр Коломеец: «Военно-патриотическое воспитание – это наша личная спецоперация»

«Боевое братство» – Одна из крупнейших патриотических организаций Приморья. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Патриотизм в Приморском крае – это история, которая заслуживает отдельного внимания. Жители региона всячески оказывают поддержку нашим солдатам, которые отправились на Украину. Патриотические автопробеги, концерты, проекты, флешмобы, сбор писем и гуманитарной помощи – лишь малая часть того, что могут сделать приморцы для наших храбрых земляков. Не стоят в стороне и подростки, ребята изучают военную историю своего народа, участвуют в зарницах, отправляются в «военные» походы и многое другое. Одна из крупнейших патриотических организаций Приморья – «Боевое братство» – не только занимается патриотическим воспитанием, но и поддерживает семьи участников специальной военной операции. О значимости этого проекта корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказал председатель совета Уссурийского отделения ВВОВ всероссийской организации «Боевое братство» Александр Коломеец.

«Боевое братство» уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Какие патриотические акции недавно провела организация «Боевое братство»?

– Крайняя патриотическая акция была в поддержку солдат и офицеров, выполняющих задачу в командировке. Она прошла в Уссурийске, участие приняли юнармейские отряды, администрация города, «Боевое братство», совет ветеранов Афганистана. В общем, все общественные организации. Был масштабный флешмоб – люди пришли со знаменами, выказали таким образом поддержку нашим бойцам.

Председатель совета Уссурийского отделения ВВОВ всероссийской организации «Боевое братство» Александр Коломеец. Фото: Антонина ГЛЕБОВА

– Какую поддержку оказывает организация нашим солдатам на Украине?

– Когда мы провожаем наших солдат, стараемся в каждое военное подразделение вручить Знамя Победы либо «Боевого братства». С этим знаменем воевали наши предки, в частности со знаменем 150-ой стрелковой Идрицкой стрелковой дивизии. Вручая его, мы просим их вернуться живыми и здоровыми домой с победой.

Здесь же мы оказываем помощь семьям военных. Даже в бытовом плане, со многими мы поддерживаем связь. К нам обращаются неравнодушные люди, недавно группа пенсионеров передала деньги, написала письмо солдатам. На эти средства мы купили радиостанции и отправили нашим бойцам. 21 июля я приезжал во Владивосток, и врачи Приморской краевой клинической больницы №1 сказали, что готовы помогать ребятам медикаментами и купить самое необходимое.

– Какую роль играет патриотическое воспитание в Приморском крае?

– Я думаю, что нужно сделать большой упор на организацию и проведение мероприятий в той же Юнармии, например. Ребятам нужен новый более интересный подход, молодое поколение хочет чего-то большего, чем значок и берет. Раньше в школах собирали и разбирали автоматы, бегали, отжимались – сейчас этого нет. Дети не могут прочувствовать военную атмосферу, им становится скучно. Они хотят больше мероприятий, общаться с людьми, которые непосредственно участвовали в военных действиях, им нужен пример. Для работы с молодежью нужно привлекать офицеров запаса с боевым опытом, а в данный момент руководителями Юнармии являются обычные учителя. Дети устали от фотосессий в форме.

– Над каким проектом сейчас работает организация?

– Мы самостоятельно организовали лагерь, который называется «Десантная семья». В поселке Реттиховка на базе воздушно-десантной бригады дети любого возраста, пола или социального статуса занимаются, бегают, прыгают, стреляют, выезжают в лагерь. Это все на общественных началах, мы не берем за это никакие деньги, родители сами проявляют инициативу. Кто-то передает ящик тушенки или печенья. Этот проект ведет Валерий Ганенко, майор воздушно-десантных войск в запасе. Он уже много лет работает с детьми и подходит к своему делу со всей душой.

Ребятам настолько нравится, что они порой отказываются уезжать домой, максимум, на выходные повидаться с родителями. Телефоны просто лежат в тумбочке, дети их берут, чтобы просто позвонить близким, рассказать, как они тут проводят время. Мальчишки и девчонки выдают отличные результаты по физподготовке, ходят строем с песней, охраняют территорию, вечером они поют песни под гитару, пекут картошку, следят за порядком территории. Самостоятельность и ответственность у этих школьников на высшем уровне.

Ребята гордо носят военную форму. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Рассказываете ли вы подрастающему поколению о подвигах наших бойцов, которые принимают участие в СВО?

– Мы говорим об этом, рассказываем также о тех, кто воевал в Афганистане и Чечне, потому что это подвиг, преемственность поколений. Мой дед – участник Великой Отечественной войны, он прошел ее до самого конца. О нем я тоже рассказываю ребятам. Нужно воспитывать молодежь на геройских поступках всех поколений. Герой умирает тогда, когда умирает память о нем.

– Как юные патриоты могут узнать с помощью «Боевого братства» о подвигах наших предков?

– Мы проводим мероприятия «Уроки мужества», в этой программе есть блок под названием «Есть такая профессия – Родину защищать». Во все времена она была, есть и будет. У меня есть коллекция времен войны, ребятам всегда интересно посмотреть, послушать Главное – найти подход. После каждого такого мероприятия у детей горят глаза, они проявляют огромный интерес, просят прийти еще с новыми историями.

– Можно ли назвать работу организации своего рода начальной военной подготовкой?

– Конечно. Все больше людей приходит в «Боевое братство». Прийти к нам может не только человек, который участвовал в боевых действиях, а любой, кому интересно это направление. Официально вступить в «Боевое братство» приморцы могут с 18 лет.

У нас здесь свой фронт, мы боремся за души и умы наших детей. Военно-патриотическое воспитание – это наша личная спецоперация. Мы проводим занятия в школах и даже детских садах. Ребятам не нужны заумные классные часы, построенные в основном на информации из интернета – им нужен кто-то, кто интересно обо всем расскажет, им нужен живой пример.

Юные приморцы принимают участие в патриотических мероприятиях. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Жители Приморья вступают в ряды добровольцев. Что вы, как участник боевых действий, можете им посоветовать?

– В первую очередь нужно, чтобы человек хорошо все взвесил и обдумал. Потому что бравада здесь не нужна, есть случаи, когда люди «дают заднюю». Пусть оценят насколько они сильны духом, свою физическую подготовку и навыки обращения с оружием. Может быть, прозвучит жестко, но такие люди должны быть готовы отдать свою жизнь при выполнении поставленных задач. Секунда может стоить жизни тебе и товарищу.

– Как приморцы могут помочь нашим солдатам?

– Неравнодушные люди приходят к нам, предлагают финансовую помощь, лекарства, ящики с тушенкой или печеньем, трусы, носки, пишут письма, девчонки оставляют на них след от губной помады. Периодически военный борт доставляет в зону операции все, что мы собираем для воинов. Предварительно мы связываемся с командованием частей, и уточняем, что необходимо бойцам.

Александр Коломеец напомнил такой важный исторический факт: в июне 1941 года заместитель Председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов обратился к гражданам Советского Союза с такими словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Прошло 80 лет, а лозунг остается актуальным.

ПО ТЕМЕ:

Это не только моя награда: гвардии майор из Приморья рассказал о своем боевом подвиге юным спортсменам

Герой России из Владивостока пообщался с учениками школы кудо и поделился секретом победы над врагом (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.