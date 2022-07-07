Это не только моя награда: гвардии майор из Приморья рассказал о своем боевом подвиге юным спортсменам

Тренер Юрий Бородий и Герой России Сергей Кузьминчук. Фото: Антонина ГЛЕБОВА

Приморские военнослужащие продолжают завоевывать награды во время выполнения специальной военной операции в Донбассе. Гвардии майору, командиру десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Сергею Кузьминчуку за смелость и мужество присвоили звание Героя Российской Федерации, а также его наградили медалью «Золотая Звезда». Кстати, Сергей занимался кудо во владивостокской школе «Бастион». О своем подвиге и о том, чем полезен спорт, он и рассказал нынешним воспитанникам.

Встреча прошла в школе «Бастион» на Никифорова, 43. В той самой, где когда-то учился Сергей. Юные спортсмены поприветствовали бойца по традиции кудо – громким «осу», после чего сели на татами, чтобы послушать героя.

В начале Сергей рассказал немного о себе. Родился и жил он во Владивостоке. В мир спорта его отправили родители, и кудо морпех занимается с семи лет. В 2006 году он поступил в Дальневосточное высшее командное училище, по окончании которого в 2010-м был распределен в 155-ю бригаду морской пехоты.

В 2010-м Сергей был распределен в 155-ю бригаду морской пехоты. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

– Спорт – это наш образ жизни, стиль и движение. Одна тренировка – шаг вперед, а пропуск – два шага назад. Хочу отдельно поблагодарить своих тренеров, потому что они одни из тех, кто воспитывает в нас дух, человечность и стержень, который помогает никогда не сдаваться.

Встреча прошла в школе «Бастион». Фото: Антонина ГЛЕБОВА.

Рассказал военнослужащий и о том, за что же он получил звание Героя РФ и награду. Морским пехотинцам под командование Сергея необходимо было выполнить задачу по захвату стратегически важного участка. Условия местности осложняли ход войск, и бойцам пришлось форсировать реку, неся на себе бронежилеты, дополнительные боеприпасы и многое другое. Но умелое руководство помогло преодолеть преграду и занять первый рубеж обороны противника, застав его врасплох.

– Наш русский воин славится высочайшим уровне духа. Хочу сказать, что это не только моя награда, но и тех людей, которые простояли со мной. Благодаря действиям каждого человека мы выполнили задачу, которую на нас возложили.

Сергей отметил, что в подобных ситуациях страху нет места, так как из-за него можно принять неправильное решение. Также это не первая его специальная операция, но жена каждый раз тяжело воспринимает его отсутствие, как и дети.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с присутствующими. По словам Руслана Семенова, который привел в школу своих детей, подобные встречи с героями полезны.

– Они поднимают дух и патриотизм. Появляется желание трудиться, чтобы добиться вершин.

Руслан Семенов. Фото: Антонина ГЛЕБОВА.

В школу также пришла мама Сергея, Оксана Кузьминчук. Она рассказала, что ее сын с раннего возраста был бойцом и настоящим мужчиной, всегда следил за младшим братом. В «Бастион» его решили отдать из-за волевых качеств.

Мама Сергея Оксана Кузьминчук. Фото: Антонина ГЛЕБОВА.

– В школе был лидером, его до сих пор помнят учителя и воспитатели. Он хороший друг и замечательный сын. Всегда стремился всем помочь, но я боялась, что он направит свою силу не в то русло, поэтому предложила встать на защиту Родины, и он согласился. Мы гордимся своим сыном.

А о том, как все-таки из спортсмена воспитать героя, рассказал заслуженный тренер России по кудо Юрий Бородий. По его словам, детям с ранних лет пытаются заложить качества характера, которые в будущем помогут им показать себя.

– Честь и долг воспитываются с того возраста, когда дети выступают на соревнования. Кто-то проигрывает, но пытается мобилизовать свои силы, чтобы в будущем показать лучший результат.

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