Первый государственный центр реабилитации диких животных появится в Приморье

За строительными работами следит центр «Амурский тигр». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье приступили к строительству центра реабилитации диких животных, а наблюдать за ходом работ будет «Амурский тигр». Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

В Алексеевке уже есть центр реабилитации, но в министерстве лесного хозяйства и охраны объяснили, что заботиться о краснокнижных животных должно государство.

– Существующий центр реабилитации диких животных в Алексеевке без работы тоже не останется. Мы же стараемся помочь всем диким животным, попавшим в беду, а не только тиграм. В Приморье сейчас есть один такой центр реабилитации – будет два, – поделился замминистра Алексей Суровый.

Новый центр построят в рамках ведомственного проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае», который утвердил губернатор Олег Кожемяко. Под будущее здание уже выделили и поставили на кадастровый учет в Россреестре участок. Площадь его составляет около 60 гектаров, а находится он под Уссурийском в районе села Каймановка. По словам руководителя «Амурского тигра» Сергея Арамилева, работы планируют завершить в конце 2022 года, после чего объект передадут государству.

Ранее центр «Амурский тигр» строил центральную базу дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Уссурийска, а также передал ее государству.

Напомним, что в течение 2022 года в Приморье планируют завершить строительство центра реинтродукции дальневосточного леопарда, который возводят в Лазовском заповеднике. Его задача – увеличить численность пятнистых хищников.

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