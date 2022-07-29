Как я потерял дар речи: команда «Комсомолки» вышла в море со вкусом «ватрушки» во второй день автопробега

«Комсомольская правда – Владивосток» отправилась в морское путешествие. Фото: Мария КАЮРОВА

Шум волн, рев мотора, голубая лагуна, два баллона с кислородом и костюмы для дайвинга – что это? Правильно! Второй день автопробега #ЛетнийДрайвКП с командой «Комсомолки». Этот день мы провели в море и только в море. Вы давно думаете о том, какой катер подойдет вам больше? Любите шоу научно-популярных каналов о природе и океанах или вдохновляетесь подводными обитателями? А, может, вам нужно оторваться на десятку с друзьями под громкую музыку? Тогда этот репортаж подходит для вас на 100%.

БУНГАЛО ДАЙВЕРОВ

Во второй день автопробега #ЛетнийДрайвКП команда «Комсомолки» отправилась на море. Большая поездка началась рано утром, когда первый экипаж прибыл в дайв-центр. Десантироваться на дно Японского моря решил корреспондент Кирилл Самойлов.

Наш зверь. Фото: Мария МУРЫГИНА

От подбора инструкторов и центра зависит многое. Опытный водолаз знает все об истории погружений, морях и тем более дайвинге. На одном из причалов яхт-клуба «Семь футов» уютно расположился небольшой антуражный домик, назовем его бунгало. Sea Frogs Diving находится прямо там: посреди маломерных судов, катеров, лодок и моря – в естественной среде.

Внутри дайв-центра нам провели небольшую экскурсию. Инструктор национальной дайв-лиги Александр Дубинский надел водолазный костюм дореволюционной эпохи на сторис-мейкера Slenergy Владислава Титоренко, рассказал о погружениях в СССР и оборудовании, которое тогда использовали, а также – о своей детской мечте, ставшей реальностью.

Команда автопробега в гостях у дайверов. Фото: Мария КАЮРОВА

– Все мы в 90-х любили смотреть «Подводный мир Жака Кусто» (документальный сериал французского исследователя Мирового океана Жака Ива Кусто). Мы хотели нырять с аквалангом, смотреть рыб, изучать природу. Эта идея сбылась здесь, во Владивостоке, в этом же дайв-центре, куда я когда-то пришел учиться в первый раз, – рассказывает Александр. – В общей сложности, чтобы ориентироваться под водой, нужно шесть часов занятий в области теории и практики. Минимальный возраст для обучения дайвингу – 10 лет. Верхней планки нет. На нашей памяти самый пожилой дайвер повесил ласты на гвоздь в возрасте 96 лет.

Кто проживает на дне океана? Фото: Мария МУРЫГИНА

В багажник нашего вместительного внедорожника HAVAL F7 от официального приморского дилера Авторитет-Авто+ легко уместились баллоны, регуляторы, термоодежда, ласты и гидрокостюм. Следующая локация – салон водно-моторной техники «Водник». Сразу скажу, что дайвинг – это не единственное, чем мы собрались заняться.

АДРЕНАЛИН, ЭМОЦИИ, ДРАЙВ

Ребята из «Водника» знали, что нам нужен мощный, вместительный катер и надежный, как швейцарские часы. Хорошо знали, ведь мы предупредили, что будем кататься на водных тюбингах (ватрушках) и нырять с аквалангом. Для «хочух» второй команды выбрали Phoenix 510BR, а для нашей специалисты салона подобрали «машину» помощнее и повместительней – Hammertone 25HT.

Мощь, грация, энергия. Фото: Мария КАЮРОВА

Как мы и хотели – адреналин, эмоции, драйв. К слову, среди густого ассортимента новых катеров «Водник» может предложить варианты на любой вкус. Цена этих средств передвижения начинается от двух миллионов рублей, что сопоставимо со свежим автомобилем из дилерского центра. Стоимость зависит от комплектации. Специалисты убедили нас, что гораздо удобнее покупать катер в готовом комплекте, экономя время и деньги.

За детали драгоценного аппарата переживать не стоит. Уже около 10 лет в России развивается строение лодок и катеров для отдыха на море с семьей или рыбалки. Большинство машин – отечественного производства: из Санкт-Петербурга, Казани и других городов: Velvette 23, Voyager 960, Victory A11, Ventum 860. Также есть лодки от европейских верфей. Только от французкого производителя Jeanneau представлены четыре модели Merry Fisher.

Полетели как ласточка. Фото: Мария КАЮРОВА

ДЫШАТЬ И ТОЛЬКО ДЫШАТЬ

С выходом в море наш автопробег превратился в катеропробег. В акваторию бухты Чернышева мы дошли с ветерком. Начали с инструктажа от Александра Дубинского из Sea Frogs Diving.

– Самое главное правило любого дайвера – дышать и только дышать. Никогда не задерживайте дыхание. Простейшая физика: когда мы начнем подниматься – произойдет травма легких. Также нужно выравнивать давление в ушах, то есть постоянно продуваться.

Загрузились и в путь. Фото: Мария МУРЫГИНА

Кстати, а вы знали, что у водолазов есть свой необычный, но интуитивный язык жестов? Под водой особо не поговоришь, зато на пальцах – пожалуйста. Не буду томить, разобрали еще несколько нюансов, и я не заметил, как сделал широкий шаг ко дну Японского моря.

КАК Я ПОТЕРЯЛ ДАР РЕЧИ

Вы когда-нибудь кормили голубей с рук? Теперь представьте, что вы делаете то же самое с креветками. И я не шучу, эти прожорливые ракообразные облепили мою руку, когда я делился с ними икрой морского ежа. Кстати, совсем забыл – мы на глубине чуть больше девяти метров, тут плато, камни и крабы.

Исследование морского дна – это как оказаться в другом измерении, мире, вселенной. Тело тебе неподвластно, сложно себя контролировать с непривычки. Я не раз еще буду благодарить потом Александра за то, что удерживал меня на плаву.

Первый пошел. Фото: Мария МУРЫГИНА

При погружении вас сопровождают медузы. Они плавно рассматривают очередных гостей их дома. А когда опустились на самый низ… Что я увидел там? То же, что периодически вижу в блюдах на тарелке, только в этот раз живность была в своей среде обитания. По песку бродят раки, скачут любопытные креветки, проносятся мальки. Среди зарослей водорослей прячутся рыбы. Длинная камбала бросила на нас свой взгляд. Большие трепанги восседают на камнях и сонно зевают гребешки.

Кстати говоря, путешествуя, мы обнаружили странный железный артефакт – часть корпуса какого-то корабля и дивный новый мир.

Исследуя океан, важно не наткнуться на ежиков. Инструктор пояснил, что эти существа наиболее опасны для начинающих водолазов. Ежи могут проткнуть костюм, ласту, вашу кожу, если быть невнимательным. Акул, тех же медуз и прочих обитателей бояться не стоит. «Они боятся нас больше, чем мы их», – добавил потом инструктор.

Наш супер-дайвер Александр Дубовский. Фото: Мария МУРЫГИНА

Александр параллельно фотографировал и снимал окружение и мое первое впечатление от увиденного. Это нечто! Когда коллеги спросили, что я испытал – минуту я не знал, что ответить…

– Благодаря таким путешествиям начинаешь иначе воспринимать тот мир, в котором живешь. То, что я увидел, – крупинка по сравнению с необъятными просторами океанов и морей. Стоит беречь нашу Землю, чтобы дальше восхищаться ею и ее талантами. Благодаря Sea Frogs Diving я понял это на практике.

Собственно в этот момент у меня и спросили: как оно? Фото: Мария МУРЫГИНА

А ЧТО НАШИ ДРУЗЬЯ?

На HAVAL H9 ребята привезли свой экипаж, катер и ватрушку, чтобы в бухте Новик отжигать по полной. Им подошел Phoenix 510BR – стильная крутая машина, одна из четырех моделей. В этот жаркий день – самый топ, тем более на нем есть ватрушки. Сотрудник салона «Водник» Вилен Шушеначев обещал, что нам понравится:

– Сегодня тестируем «Феникса» – открытую лодка для атмосферного отдыха. Он для «покатушек», мощный. На нем комфортно идти как по ровной воде, так и по волнам. Он очень мобильный, его удобно хранить как на воде, так и на прицепе возле дома или в гараже. Это не дороже оплаты за стоянку обычного автомобиля, доступно для всех. Один человек легко справится со швартовкой, и самое главное – на нем очень весело отдыхать в компании.

Для того чтобы добраться из салона до моря, нам понадобился фаркоп – тягово-сцепное устройство для перевозки прицепов. А нашли мы их благодаря Авито Авто. На онлайн-платформе есть не только большой выбор автомобилей, но и дополнительного автооборудования. Возможность выставлять фильтры для поиска существенно упрощает и ускоряет процесс поиска.

Вот, кстати, для чего нужен фаркоп. Фото: Мария КАЮРОВА

Пока мы исследовали морские глубины, рилз-мейкер, видеограф мобильной съемки Ксения Кулинич и Владислав Титоренко испытали себя на прочность в гонках по волнам на тюбингах от «Водника».

– Мы по полной испытали эти тюбинги. Это был мой волнительный первый раз, который принес мне незабываемые эмоции. Скорость, драйв, подкидывало на волнах, уносило в сторону. Когда катер тебя везет, брызги попадают в лицо, подлетаешь на волнах, в этот момент ты чувствуешь адреналин, – рассказал Влад.

Ксения оценила поездку на 10 из 10. Кстати, она быстро освоилась с тюбингом и научилась даже держать равновесие.

Ксюша быстро освоила тюбинг. Фото: Мария КАЮРОВА

ВЫЖАТЬ НА МАКСИМУМ

На этом приключения «Комсомолки» не закончились. Этот жаркий и по-настоящему летний день (с июня Приморье пребывает в состоянии легкой погодной депрессии) мы решили выжать на максимум. Команда отправилась плавать и загорать в ластах, с масками и с непромокаемой гидросумкой (в нее сложили все телефоны). Оснастку подготовил магазин «Спортмаркет на Заре». На Hammertone 25HT лежали прямо на носу и купались в лучах солнца. Жажду перекрывали водой от группы компании «Славда», а круассаны от Coffee Machine приятно дополнили наш ужин.

У второй команды состоялось свое погружение. Фото: Мария КАЮРОВА

Потом дрейфовали вдоль острова Русский. Все просто сгорели после многочасового турне. Наш СММ-специалист Юлия Дугина за все лето впервые побывала на море и предусмотрительно взяла с собой купальник.

– Один из самых ярких моментов автопробега для меня – открытие купального сезона. И не просто открытие, а прыжком прямо с катера. Впечатления незабываемые! Солнечный день, теплая вода и шикарные виды на мыс Вятлина, – делится Юля.

Куда же без ласт?! Фото: Мария КАЮРОВА

Наконец, дело подошло к концу. Сначала отвезли дайверов, лодки, затем – каждого участника автопробега. За путешествие мы намотали много километров. Фотограф Мария живет вообще в пригороде, так что остановились на узнаваемой всеми водителями заправке ННК и снова в путь. Так и завершился второй день #ЛетнийДрайвКП. Круто, свежо, необычно с комфортом и на море.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

- Автомобильный партнер автопробега: официальный дилер HAVAL в Приморском крае – Авторитет-Авто+

- Титульный партнер: Авито Авто

- Топливный партнер: компания ННК

- Магазин «Спортмаркет на Заре»

- Салон яхт и катеров «Водник»

- Группа компаний «Славда»

- Рекламная мастерская Room32

- Сеть автокафе Coffee Machine

- Автомойка: Та Самая мойка C.A.M. DETAILING

Наши партнеры.

ХРОНИКИ АВТОПРОБЕГА:

Глаза боятся, ноги забираются: первый день автопробега «Комсомолки» выдался жарким

Команда автопробега #ЛетнийДрайвКП разделилась, чтобы стать настоящими покорителями вершин и мастерами безмятежного отдыха (подробнее)

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