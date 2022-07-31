Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Приморья начала проверку из-за произошедшего в детском лагере «Юность» в Артеме. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», из живописного местечка в бухте Муравьиной с пищевым отравлением в больницу попали 35 детей и взрослый (вероятно, вожатый). Информацию подтвердили в ведомствах. В краевом Следкоме уточнили, что речь идет о 43 заболевших несовершеннолетних.

Диагноз детей еще не известен, по предварительным данным, речь об остром гастроэнтерите. К счастью, состояние ребят удовлетворительное, сообщили «КП» в краевом минздраве. Детей доставили в больницы Артема и Владивостока. Вожатого – в инфекционную больницу в дальневосточной столице. Все детали уточняются.

– Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства при организации отдыха детей, в том числе требований санитарно-эпидемиологического законодательства, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Лагерь «Юность» расположился в бухте Муравьиной Уссурийского залива. Родители, как правило, отдают туда чадо из-за живописных территорий и комплексной оздоровительной программы. Последняя, видимо, подвела. Ежегодно в одну смену в лагере отдыхают до 300 ребят от 7 до 16 лет. Случившееся, вероятно, станет поводом для комплексной проверки в местечке детского отдыха.

В последний раз столь массовое отравление в Приморском крае пришлось на скандальный лагерь «Юный рыбак» в 2019 году. После вспышки «желудочного гриппа» лагерь закрыли.

ОБНОВЛЕНИЕ. В СУ СК РФ по Приморскому краю пролили свет на событие. Выяснилось, что госпитализированы 43 несовершеннолетних и взрослый. Ведомство начало доследственную проверку по признакам преступления части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Сотрудники органов уже на месте. Как уточнили в минздраве Приморья, состояние детей стабильно, их жизни ничего не угрожает.

Детский лагерь временно закрыт. Обстоятельства истории проверяет и Роспотребнадзор по Приморскому краю. Напомним, это пятая смена с момента открытия весенне-летнего сезона в центре «Юность».

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