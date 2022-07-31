Корабли ТОФ провели парад в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке

День ВМФ празднуют 31 июля. Фото: Милана СОКОЛ

День Военно-морского флота – один важнейших для Приморского края и Владивостока праздников. В этот день чествуют военнослужащих портового города и края. Торжественный военно-морской парад начался в 10:00 в бухте Золотой Рог. Командующий Тихоокеанского флота Сергей Авакянц обошел строй на катере «Ураган» в воскресенье, 31 июля. Присутствовали первые лица, в том числе губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Праздничный концерт во Владивостоке, к сожалению, отменен, сообщили в пресс-службе ТОФ. Возможно, его перенесут на следующие выходные. Фейерверк по расписанию – в 22:00:

– Всего будет 30 фейерверочных выстрелов из 2-х салютных установок 2А-85, звуковое сопровождение которых обеспечат 2 гаубицы Д-30, накануне установленные в районе мыса Боброва.

В течение дня жители дальневосточной столицы могут посмотреть на боевые корабли флота. Для военнослужащих в течение дня на 33-м причале Корабельной набережной пройдет закрытый концерт. Отметим, «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала уникальные кадры с генеральной репетиции празднования Дня ВМФ. К слову, жители же могут бесплатно посетить выставку «Традиция побеждать» в Военно-историческом музее ТОФ (Светланская, 6б. Она расскажет об участниках Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, а также при восстановлении конституционного порядка в Чеченской Республике, при выполнении интернационального долга на территории иностранных государств.

Корабль «Маршал Крылов» на Корабельной набережной. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

День ВМФ хоть и считается профессиональным праздником военных моряков и офицеров, но отмечает его дружно вся страна. Традиционно в этот день устраивают парад кораблей. Как писала «КП», профессиональный праздник у военных моряков появился более 80 лет назад. Благодарить нужно советского флотоводца Николая Кузнецова. Адмирал в 1939 году предложил Совнаркому учредить День Военно-морского флота.

Кадры с репетиции парада. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

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