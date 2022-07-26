День Военно-Морского Флота отпразднуют в последнее воскресенье июля, 31 числа. Фото: Милана СОКОЛ

Один из самых важных и любимых праздников приморцев уже на пороге. Или вернее сказать, пришвартовался в порту? В последнее воскресенье июля Владивосток с размахом отметит День Военно-Морского Флота. Это, безусловно, радостное событие для всех жителей города, ведь во многих в семьях есть моряки, кто-то сам лично ходит в море, а у кого-то друзья и близкие покоряют водные просторы.

День ВМФ – один из самых главных праздников для жителей Приморья. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В конце концов – столица Приморья «кричит» своими набережными, портами, кораблями, яхтами и культурными объектами об огромной истории, связанной с мореплаванием.

Главным судном парада этого года стал фрегат «Маршал Шапошников». Фото: Милана СОКОЛ

Особенность буксиров в том, что они могут разворачиваться на 360 градусов и управляются со специальных джойстиков. Фото: Милана СОКОЛ

Рабочий момент. Фото: Милана СОКОЛ

За неделю до праздника корабли Тихоокеанского флота выстраиваются в километровую линию в бухте Золотой Рог. (Кстати, парад в акватории этой бухты проводят последние несколько лет, до этого люди любовались судами в Амурском заливе.) Корреспондент «Комсомолки» побывал на одном из двух буксиров, которые помогали правильно швартоваться судам, и увидел масштабы организации собственными глазами. А фотограф снял весь процесс со стороны.

Фрегат выходит на постановку. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Процесс постановки контролируют специалисты. Фото: Милана СОКОЛ

Рабочий момент. Фото: Милана СОКОЛ

Интересный факт: в 2022 году парадный строй возглавит не всем привычный ракетный крейсер «Варяг», а фрегат «Маршал Шапошников». Дело в том, что известный всем корабль находится на учениях в Средиземном море. Всего в парадном строю примут участие еще пять боевых судов. Речь идет о корвете «Совершенный», малом противолодочном корабле «МПК-221», ракетном катере «Р-261», базовом тральщике «БТ-100» и подводной лодке проекта 877 «Усть-Большерецк».

Главные помощники – маленькие буксиры. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Корабли расставляют на парадные бочки. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Процесс контролируется и с воды. Фото: Милана СОКОЛ

Все суда в правильном порядке за неделю до празднества с самого утра расставляют на парадные бочки. Этот метод куда эффективнее, чем якорь, так как он обеспечивает более прочную надежность стоянки. И тут важен один момент. Несмотря на то, что главными участниками парада являются военные корабли, в подготовке «у руля» стоят маленькие черно-желтые буксиры. В обычные дни они помогают судам швартоваться у причалов, а в этот вторник им выпала честь выполнять роль маневренного проводника.

Подготовка к параду на воде занимает примерно два дня. Фото: Милана СОКОЛ

Процесс постановки контролируют специалисты. Фото: Милана СОКОЛ

Корабли крепятся к бочкам с помощью канатов. Фото: Милана СОКОЛ

Именно с помощью буксиров, натянутых тросов и мастерству людей в акватории растягивается километровая прямая линия, состоящая из кораблей. Кстати говоря, любопытный момент: буксиры – очень «юркие ребята», которые могут развернуться вокруг своей оси на все 360 градусов! А еще у них нет штурвала. Тогда вы спросите, а как же управлять ими? Все просто и современно – для этого существуют два джойстика, почти как для компьютерных игр. Круто?

Длина строя превысит тысячу метров. Фото: Милана СОКОЛ

Генеральная репетиция Дня ВМФ запланирована на 28 июля. А уже 31 июля всю мощь и триумф отечественного флота жители и гости города увидят в праздничной обстановке. Мероприятия начнутся в 10:00. В это время в акваторию зайдет катер «Ураган», шесть парадных кораблей обойдет командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. Эхо веселья распространится, как на море, так и на сушу. На набережной Цесаревича гуляния разыграются с 11:00 и продлятся до самого вечера. В 19:00 под руководством 3 ранга Ильи Сергеева артисты Военного оркестра штаба ТОФ представят зрителям выступление в формате дефиле. И это далеко не все. В 20:00 начнется концерт, а в 22:00 небо украсит салют. Скорее всего, залпы дадут с мыса Боброва.

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