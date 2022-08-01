В Приморье дорожные и коммунальные службы привели в режим повышенной готовности

Улица Арсеньева, 7, Находка. Фото: КП – Владивосток

Из-за осадков на юго-востоке Приморья дорожные, коммунальные службы и энергетики находятся в режиме повышенной готовности. Сильные дожди идут в Лазовском и Ольгинском округах, в Партизанском районе и Находке. Главы муниципалитетов сообщают, что сейчас «обстановка штатная».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Игнатенко, проезд открыт по всем направлениям, кроме села Фурманово – там восстанавливают дорогу, проехать могут только большие машины.

В Тимофеевке уже развернули пункт временного размещения из-за возможной угрозы повторного схода селя. В середине июля из-за разрушительного происшествия в селе погиб двухлетний ребенок.

В селе Моряк-Рыболов, Находкинском ГО и в Лазовском округе уже зафиксировали аварии энергетической сети. Бригады выясняют причины происшествия.

Обновление (13:00)

Серьезный удар стихия нанесла по Находке. Местные власти рассказали, что аварийные бригады расчищают систему ливневок.

Из-за подъема уровня озера Солёного вода не может сойти с дорог на проспекте Мира. Подтоплены улицы Спортивная в районе ТЦ «Находка Мега» и Бокситогорская. Работники откачивают воду из подвальных помещений роддома.

Ожидается, что больше всего пострадает Лазовский район. Туда направили спецтехнику.

За ночь с 31 июля на 1 августа в Находке выпало 63,3 миллиметра осадков. Это примерно 43% месячной нормы.

Обновление (14:55)

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поделился в своем Telegram-канале кадрами реки Соколовка в Лазовском округе. Он уточнил, что некоторые участки трассы Преображение – Киевка подтопило.

Между тем в социальных сетях появилось очередное видео с затопленным участком трассы. В поселке Валентин в Лазовском округе дорога ушла под воду.

В пресс-службе мэрии Находки сообщили, что все потопы устранены. В районе МЖК осадки сошли еще в 8-9 утра, в Южном к 12-13. Там за утро выпало 120 миллиметров осадков.

Напомним, «КП» ранее писала о том, что в регионе объявили штормовое предупреждение. Днем 1 августа и ночью 2-го на юге и юго-востоке края пройдут сильные дожди. Ожидается, что за 12 часов выпадет около 15-40 миллиметров осадков, в некоторых районах – 50 миллиметров.

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