Иллюстрация из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные, 30 июня, более 40 детей отправились с отдыха на больничные койки. Скандальной историей отличился детский лагерь «Юность», расположенный в приморской бухте близ Артема. Причиной стало неизвестное пищевое отравление – подозревали кишечную палочку. Специалисты огласили вердикт: дети больны норовирусом, об этом сообщили в Приморском управлении Роспотребнадзора.

В анализах бедных детей нашли РНК Norovirus G2 – этот возбудитель в регионе уже встречали. Острая кишечная инфекция у 45 пострадавших, среди них 42 ребенка. Все еще неизвестно, что стало источником заражения – питье, вода или иное. Специалисты все еще исследуют каждый сантиметр лагеря, продолжается противоэпидемическая обработка.

В больнице 29 подопечных лагеря и взрослый – вероятно, вожатый. Судя по всему, количество заболевших выросло. Инфекция не всегда дает о себе знать в первый же день заражения, инкубационный период составляет 12-48 часов, а то и больше. К счастью, тяжелой формой никто не боле, как сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

В пищеблоке лагеря нашли нарушения: это и антисанитария, и пренебрежение условиями хранения пищи. В Роспотребнадзоре не уточнили, что именно произошло в этой части корпуса. Редакция направило соответствующий запрос в ведомство.

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», лагерь в Уссурийском заливе (в бухте Муравьиной) временно закрыт. Это была пятая смена с начала весенне-летнего сезона. Другие дети, по имеющимся данным, не жаловались на здоровье. Детали истории «Комсомольская правда» публиковала в отдельном материале.

К слову, в спецрубрике «КП» мы подробно рассказывали о норовирусе. Это опасный патоген и причина каждой шестой кишечной палочки среди россиян. Основной удар, который он наносит по организму – обезвоживание.

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