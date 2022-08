Илья Лагутенко, солист «Мумий Тролль», стал почетным жителем Владивостока. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мумий Тролль, Иван Панфиlove, Максим Свобода, Марлины, любимцы китайской публики Starcardigan – эти группы родиной из столицы Дальнего Востока и известны по всей стране. Приморскому городу посвящают песни и клипы. Куда же без негласного гимна города «Владивосток 2000» или Аллы Пугачевой с ностальгирующим обещанием вернуться к берегам бухты Золотой Рог. Или вечно улетающей Юлии Савичевой по рейсу «Москва – Владивосток»! Не один десяток композиций сочинен про город у моря. Даже иностранцы посвящали свои песни: вспомнить хотя бы «Girl from Vladivostok» американской инди-группы Brazzaville. Но все это классика. Вспомнив буйный «День молодежи» в столице Приморья 2022 года, где отгремели главные местные группы, «Комсомольская правда – Владивосток» решила рассказать о том, кого из местных молодых артистов стоит послушать.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ О ПРОБЛЕМАХ И ТВОРЧЕСТВЕ

«КП – Владивосток» пообщалась с солисткой владивостокской группы «He», Екатериной Полушкиной. Девушка родилась в Амурской области, на учебу переехала во Владивосток. Здесь и был создан инди-коллектив Hehehe, постепенно завоевывающий любовь слушателей. Многим кажется, что путь музыканта — это бесконечный праздник: туры, концерты, фанаты и рок-н-ролл. Однако в реальности все немного не так.

– С какими проблемами может столкнуться начинающий артист?

– Первая проблема для тех, кто только-только начал – выпуск музыки на цифровые площадки (Яндекс.Музыка, VK Музыка, Apple Music, YouTube Music и т.д.). Радует, что сейчас можно легко выгрузить песни самостоятельно через дистрибьютора. Если это уже более «подвижный» артист, который выступает с концертами, то здесь свои сложности. Дело в том, что в барах, клубах, на больших концертах и фестивалях Дальнего Востока все еще больше платят кавер-группам, чем коллективам с авторской музыкой [кавер – авторское переделывание уже существующей музыкальной композиции другими исполнителями - прим.ред]. Само творчество местных групп не так ценится: ведь их песни сложно подпевать обычным зрителям. Конечно, музыка создается не для денег, для души, для себя. Но, к сожалению, много денег тратится на аренду помещений для репетиций, инструменты, аппаратуру, атрибутику – на все нужно копить.

Самая большая проблема – наша удаленность. Артисты часто не могут накопить на проезд на крупные фестивали, большинство которых проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, за Уралом. Мы не можем показать свое творчество там, никто не хочет везти молодые коллективы, даже если жюри фестиваля вас отобрали. В нашем регионе особо нет масштабных музыкальных мероприятий, хотя раньше таким был V-ROX. На него привозили зарубежные группы. Надеюсь, он будет проходить в будущем.

– Помогает ли Владивосток артистам?

– Недавно прошел классный Дальневосточный музыкальный форум. Привозили замечательных спикеров, говорили про индустрию, давали советы для развития. Уже начинают проводить мероприятия, главное их развивать и продолжать. Когда только начинаешь, ты ничего не знаешь, просто хочешь побыстрее выложить музыку в интернет, не догадываясь о множестве подводных камней. Поэтому такие форумы важны и нужны.

Группа Hehehe. Фото: архив одноименного коллектива во ВКонтакте

КОГО СЛУШАТЬ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ?

Hehehe

Дальневосточный инди-рок с элементами пост-панка, фолка и шугейза. Группа успела завоевать не только плейлисты слушателей, но и престижные музыкальные награды – победу в номинации Young Blood премии Jager Music Awards (эту премию получали Антоха МС, Sirotkin, Bumble Beezy!). Также ребята – участники индийского международного онлайн-фестиваля Hornbill и аудиовизуального проекта GUESTHOUSE UK.

Что слушать: «Миражи», «Лай», «Тень»

Okeanarium

«Эмо-рокеры – переростки» – так ребята определяют свою группу. Действительно, от их музыки веет летом, юностью. Гитара, ударные, уверенный голос. У коллектива всего одна записанная песня, но они активно выступают на площадках города и дают концерты.

Что слушать: «Пойди поставь сторожа»

INSPIRITUM

Молодые ребята из Владивостока играют музыку в жанре электронного, альтернативного рока. Сейчас активно работают над созданием авторских песен, но не брезгуют и каверами – ведь они источники настроения. Занимаются записью на студии самостоятельно, в этом плане они настоящая независимая инди-группа. Выступают на фестивалях и любят давать концерты в формате «вечеринок» – объединяются с другими коллективами.

Что слушать: «Так жаль», «Либидо», «Планета, пока!»

Грустный Азиат

Этих ребят стоит послушать минимум два раза. Один раз в наушниках, чтобы услышать «больше рэпа», второй – в живую, где звучание меняется в сторону рока, панка и других, порой неожиданных стилей. Участники группы активно развивали проект «Подземка» - территорию свободного творчества, где любой может прийти и найти единомышленников. Сейчас «Грустный Азиат» активно работает над новым альбомом.

Что слушать: «Я сегодня не один», «Грустная туса», «Не дружи со мной»

ЛюSea

Многие помнят певицу по песне «Дороже золота», написанную и исполненную в соавторстве с дуэтом DVStreet. В 2016 году ЛЮSEA участвует во 2-ом сезоне вокального тв-проекта «Новая звезда» на канале Звезда, где доходит до финала. В 2017-ом году, собрав денежные средства на краудфандинг платформе, записан альбом «Прилив». В 2019 девушка принимает участие в проекте «Песни» на ТНТ. Несмотря на всероссийский успех хита «Дороже золота», исполнительница осталась преданной жительницей Владивостока, где продолжает писать музыку и выступать с концертами.

Что слушать: «Дороже золота», «Океан», «Одиночество», «Море»

Synthapex

Молодая рок-группа из Владивостока, сочетающая в своем звучании тяжелые гитары, атмосферные синтезаторы и лиричный вокал. Synthapex выступали во Владивостоке совместно с датским продюсером Daniel Deluxe, а также были на разогреве у шведской группы Pain. У них даже есть страничка в Википедии! Для любителей англоязычной музыки и ретрорейва.

Что слушать: «The Wake», «Howl At The Moon», «Gone This Night»

Сатисфаер

Коллектив выступает в жанре энергопоп – сочетание фанка, дип-хауса, мемной музыки. Включить, закрыть глаза и медленно танцевать в бит. Группа, чьи песни звучат по миру от Японии до Сан-Франциско.

Что слушать: «Глупо», «В мутной воде», «Все и вся»

Monotauk

Авторский проект, которым руководит человек-оркестр. Сам пишет музыку, текст, записывает живые инструменты, играет на гитаре. Музыка - переплетение поп-панка и хип-хопа с непринужденной летней атмосферой и смыслом в словах. Необычное название связано с островом Монток, на котором происходили мистические события.

Что слушать: «Авиарежим», «Половина», «Slow Motion»

В начале июля прошел первый Дальневосточный музыкальный форум, который собираются проводить ежегодно, обсуждая тренды, перспективы, инструменты развития с миссией сделать Владивосток восточной музыкальной столицей России. Деятельность артистов в современных условиях, музыкальные фестивали, взаимодействие музыки с бизнесом, модой и СМИ и другое – актуальные темы для Владивостока.

Другой пример крупного фестиваля – прошедший в конце июня День молодежи. На главной сцене набережной Цесаревича весь день выступали местные и привезенные артисты, проходил квартирник «Слушать», где каждый мог показать свое творчество. А вечером состоялся полноценный концерт, собравший, казалось, всех жителей Владивостока, чтобы послушать группы «He», «Комсомольск», Максима Свободу и хедлайнеров – The Hatters. Маленькими шагами, но музыкальный образ Владивостока меняется.

