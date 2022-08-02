Сапоги и калоши оказались бесполезны. Предоставлено очевидцами. Фото: КП – Владивосток

Власти Приморья организовали масштабную работу по ликвидации последствий дождя в Находкинском городском округе и других муниципалитетах. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», большую часть микрорайонов «спасли» еще накануне, 1 августа. Энергетики занимаются ремонтом электросети в Моряке-Рыболове, параллельно туда направлен дизель-генератор. Подали электричество и в Находке, работают электрики и по ряду сел Лазовского округа, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Что еще пострадало? Об этом в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации Примгидромета, в Находке, Лазовском округе и Партизанском районе выпало больше всего осадков – по 150 миллиметров. Подтоплено Находкинском ГО в сумме 57 подворий, 12 дорог из частного сектора. 17 домов остались без света. Как уточнил глава администрации Тимур Магинский, вода сходит. Угрозы нет.

Дорогу к Соколовке в Лазовском округе смыло, поврежден проезд от Киевки до Заповедного (там размещены отдыхающие), более 500 человек временно не могут уехать. Нет света в Беневском. В том же Лазовском округе эвакуируют жителей садового общества в Преображении: там смыло очередной мост, разрушен один пролет.

Ольгинский округ, который «тонул» от паводков из-за дождя в середине июля 2022 года, в этот раз почти не пострадал. В реках падает уровень воды. Мост к Михайловке восстановлен.

По информации МЧС Приморья, больше обильных дождей не ожидают. Губернатор обозначил, что необходимо готовиться к новому удару стихии и поручил Примгидромету следить за ситуацией:

– Нужно максимально сделать так, чтобы минимизировать ущерб народному хозяйству и жителям: где-то поменять трубы, почистить откосы – эта работа не столь затратна, но она от много убережет.

ХРОНОЛОГИЯ:

В Приморье дорожные и коммунальные службы привели в режим повышенной готовности

С ночи сильные дожди идут в Лазовском и Ольгинском округах, а также в Партизанском районе (подробнее)

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