Ольгинский округ Приморья продолжает уходить под воду

Веселый Яр Ольгинского МО. Фото: подписчик Telegram-группы @pogoda_25_region

За последние два дня, 14 и 15 июля, в Ольгинском муниципальном округе Приморья выпало большое количество осадков – 150 миллиметров по состоянию на предыдущий день. Это, стоит отметить, почти месячная норма. Здесь размыты дороги и подтоплены дома. Накануне, в пятницу, врио главы ввела режим чрезвычайной ситуации. Днем в субботу, 16 числа, Примгидромет и региональное МЧС предупредили жителей региона о том, что в мунокруге ожидается критический подъем уровня рек.

– В связи с интенсивным дополнительным дождевым стоком и резким развитием паводков, 16 июля во второй половине дня ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления в Ольгинском районе на реках Аввакумовка и Маргаритовка. Существует угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, низководных мостов, подтопления населенные пунктов, расположенных близко к рекам.

Кстати, из-за опасности размытия мостовых опор и возможного дальнейшего разрушения конструкции губернатор Приморского края Олег Кожемяко пригрозил уголовной ответственностью тем, кто допустит ЧП.

Возвращаясь к ситуации в Ольгинском округе отметим, что, согласно порталу «Примпогода», там продолжаются дожди. В настоящее время предполагается, что осадки закончатся днем в воскресенье, 18 числа. О непогоде пишут и местные жители в различных группах региона:

– Выехали из Ольги. Туда дорога уже перекрыта. Переливы через дорогу.

– В Ольге вообще третий день льет сильный дождь, ночью еще и молния с грозой была.

В связи с обстановкой приморский главк МЧС просит людей быть бдительными, особенно это касается тех, кто живет недалеко от рек. Если произошло ЧП, нужно позвонить на единый телефон вызова экстренных служб «112».

Напомним, в Приморье действует режим повышенной готовности. Он продлен до 18 июля.

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