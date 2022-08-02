13-летний школьник из Владивостока создал программу, которая поможет многодетным семьям

Даниил с самого детского сада увлекается техническими науками. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

13-летний Даниил Сысоев из Владивостока – настоящая гордость не только родных, но и всего Приморья. В столь юном возрасте мальчик без чьей-либо помощи создал чат-бот, который помогает сориентироваться в мерах социальной поддержки для многодетных семей. Мама школьника заметила успехи своего ребенка в программировании и предложила сделать что-то полезное для жителей края, юный гений с удовольствием подхватил идею, которая пришлась по нраву министерству труда и социальной политики Приморского края. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с Даней и его мамой, Марией Сысоевой, которая рассказала, как сын прокладывает свой путь в IT.

Семья Сысоевыех. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Даниил увлекся робототехникой еще до школы. С раннего детства ему были интересны конструкторы, получить такой подарок было для него самым большим счастьем. При этом, как только он выполнял работу по чертежу, приступал к улучшению конструкции на свой лад.

– Моему сыну нравится создавать. Причем это проявляется в разных направлениях, не только связанных с техникой. На даче он не только самостоятельно смастерил шезлонг, но и постоянно что-то изобретает и конструирует. Он уже многое умеет в техническом плане: собрал и подключил бассейн, делал кирпичную кладку, разбирается в технических схемах и чертежах. На кухне тоже не теряется, знает, как приготовить борщ или испечь пирог. Может даже сделать несколько десертов.

Мария предполагает, что увлечение программированием ребенку досталось от родных, ведь работа мамы, папы и бабушки в той или иной степени связана с ним. Даниил всегда прислушивался к обсуждениям родителей на технические темы, так любознательность привела его к обучению в онлайн-школе IT. Причем дополнительные занятия не мешают учебе в гимназии. Мальчик учится на четверки и пятерки, любит технологию, математику, английский и информатику.

– Трудно сказать, чья это была идея – заняться Даниилу этой наукой. Специально мы не выбирали занятие для него, все получилось само собой. Возможно, идея пришла самому Дане. Всегда, когда он ходит на занятия по робототехнике, он смотрит программу ребят постарше, хотя это может не подходить ему по возрасту. Самостоятельно ставил задачу в следующие годы заняться программированием. Ну а папа постарался осуществить мечту.

Мария видела успехи сына и предложила создать интерактивного консультанта, который помогал бы оперативно предоставлять информацию по мерам социальной поддержки многодетным семьям. Основным мотивом оказалось желание мальчика чаще видеть маму дома, а вышло так, что он помог всем мамам в Приморье.

– Семья наша не относится к разряду многодетных. И выбор темы проекта не был связан с проблемами больших семей. Просто я решила попробовать поручить Даниилу сделать полезный продукт, который был бы не просто игрушкой, а востребованной работой. Наверное, желание чаще видеть меня рядом было одним из мотивов ребенка. К сожалению, проект пока этому реально не поспособствовал. Я очень занята на работе.

Интерактивного консультанта школьник создал на зимних каникулах всего за пару дней. Прототип продемонстрировали министру труда и социальной политики Приморья Светлане Красицкой.

– Когда мы вошли в региональную программу «Репродуктивное здоровье», то было очень много подготовительной работы, готовили информационные площадки, использовали все имеющиеся у нас ресурсы. В том числе, способности и таланты родных нам людей. В этом интерактивном консультанте Даниил использовал все свои знания, как говорится, вложил душу. Сейчас мы видим, положительный отклик. Этой программой с удовольствием пользуются многодетные семьи.

После одобрения, программу включили в региональный проект «Репродуктивное здоровье» и теперь распространяют в крае. Специалисты же в свою очередь следят за наполнением ресурса.

– Я работал на ботом, чтобы набраться опыта в создании приложений. Я сталкивался с трудностями, например, мне не был известен способ копирования элементов и их удаление. Но эти проблемы легко решал, находил нужную информацию в интернете. Создание своего собственного продукта – это особый момент. Чувствуешь себя волшебником. Ну а если в твоем «детище» еще и кто-то заинтересован, если оно востребовано, это и вовсе окрыляет. А когда тебе всего 13 лет, испытываешь даже гордость за то, что ты смог сделать и сделал сам, – поделился Даниил Сысоев.

Пока в планах у Даниила стоит усовершенствование созданного чат-бота. Возможно, на его основе в дальнейшем будет еще какой-нибудь проект. С тем, кем станет, Даниил еще не определился. Впрочем, это наверняка будет деятельность, связанная с IT, говорит мама юного гения.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края в чат-бот (@Social3Bot), по вопросам о мерах поддержки многодетных семей в июле обратились 183 раза. Всего с конца мая, когда был запущен интерактивный консультант, поступило 541 обращение.

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