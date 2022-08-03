Белухи подплыли к детям и сопроводили людей на сапах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе жителям Приморья посчастливилось встретиться с удивительными морскими существами. Игривых белух повстречали сразу в нескольких уголках края. Белых китов не пугали радостные возгласы детей и направленные на них вспышки камер, наоборот, любопытные создания вплотную приблизились к людям и разрешили себя погладить.

Подводные танцы белух вблизи людей привычная, но все равно завораживающая история для приморцев. Удивляет насколько подводные жители доверчивы к людям. В этот раз в водах, окружающих остров Шкота, белоснежный игривый кит сопроводил компанию на сапах. Он то прятался под доску, то тут же выныривал и внимательно смотрел на реакцию зрителей. В какой-то момент «морской друг» настолько близко приблизился к девушке-оператору, что ей удалось погладить его по голове. Насладившись вдоволь вниманием, кит поплыл дальше.

Но все-таки трогать этих морских существ не рекомендуется. Они подплывают к людям не просто так. Бывшие узники «китовой тюрьмы» ждут, что их покормят. Этого тоже делать категорически нельзя, так они привыкнут к легкой добыче и перестанут искать самостоятельно пропитание.

В Фокино повторилась та же история. Белуха вплотную приблизилась к людям, дети и взрослые тут же окружили ее под радостные возгласы. Оператор за кадром говорит, что громкие звуки не отпугивают этих созданий, ведь они ручные. Но не стоит забывать, что это дикие существа. Лучшее, что вы можете для них сделать при встрече, это полюбоваться издалека и сделать кадры на память.

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