Белухи из приморской «китовой тюрьмы» подешевели

В Приморье готовят к выпуску очередную партию белух, которые около года содержались в «китовой тюрьме». Напомним, что почти сто узников центра реадаптации морских млекопитающих были выкуплены у компаний-отловщиков. Одна косатка оценивалась в десять миллионов за особь, белуха же стоила чуть больше трех миллионов рублей.

Всероссийский научно-исследовательского институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) разместил четыре заявки на «поставку животных в целях проведения научно-исследовательских работ по изучению поведения и миграции косаток и белух». Общая стоимость контрактов составляет 38,5 миллиона рублей. Закупки прямые - договоры заключены с единственными поставщиками, которыми являются компании-отловщики.

Стоимость одной особи белухи, согласно документам закупок, уменьшилась до 2,7 миллиона рублей. Причина неизвестна. ООО «Афалина» продаст одну белуху, ООО «Белый кит» - семь особей, за которые получит свыше 19,2 миллиона. У ООО «Океанариум ДВ» и ООО «Сочинский дельфинарий» купят по три китообразных за 8,2 миллиона рублей.

Выпускать белух будут по такому же сценарию, как и предыдущих мормлеков. Напомним, что на свободе находятся все косатки, которые содержались в приморской «китовой тюрьме». В естественную среду обитания вернутся 14 белух, подготовка к выпуску начнется 28 сентября.

Напомним, что десять косаток и 12 белух уже обрели свободу. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Часть белух из приморской «китовой тюрьмы» могут распределить по дельфинариям

Экологический активисты считают, что такое решение приведет к скандалу на международном уровне (подробнее)

Последнюю партию косаток из приморской «китовой тюрьмы» выпустили на свободу

В естественную среду обитания вместе с касатками вернулась и часть белух (подробнее)

Как партизаны: опубликовано видео выпуска белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Шесть белух выпустили вместе с двумя косатками (подробнее)