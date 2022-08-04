Главная тема ВЭФ этого года – «На пути к многополярному миру» Фото: КП – Владивосток

Приближается одно из самых масштабных событий сентября – VII Восточный экономический форум. В 2022 году он включит в себя шесть блоков, в которых затронет одни из самых актуальных тем, таких как военно-патриотическое воспитание молодежи, будущее дальневосточных городов, импортозамещение и многое другое. Программу самого масштабного экономического форума в АТР огласили организаторы.

В столице Дальнего Востока мероприятие пройдет с 5 по 8 сентября. Главная тема ВЭФ этого года – «На пути к многополярному миру». Ключевой задачей форума станет привлечение инвесторов и получение обратной связи от них.

Участники форума смогут ознакомиться со следующими блоками ВЭФ-2022 года:

«Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением»;

«Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?»;

«Создаем новое качество жизни для людей»;

«Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей»;

«У каждого свой путь: логистика изменившегося мира»;

«Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим».

Организаторы подготовят спортивную и культурную программы, а также откроют выставку «Улица Дальнего Востока». Также ожидаются бизнес-диалоги «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – АСЕАН».

Напомним, что после вспышки коронавируса в 2020 году форум не проводился, но в 2021 событие наконец-то прошло в очном формате. И не только форум, но и «Улица Дальнего Востока»

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