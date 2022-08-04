Японские иномарки в порту Владивосток, август. Фото: Милана СОКОЛ

«Комсомолка» не раз писала о состоянии рынка автомобилей, который стал дестабилен после введения санкций в феврале 2022 года. По данным японским медиа, поток подержанных и новых машин на Дальний Восток с марта 2022 года вырос втрое. На 3 августа около 40 тысяч единиц оплачены и ждут доставки в порт Владивосток, как сообщили в МИД со ссылкой на японскую газету Asahi Shimbun.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», в зоне таможенной очистки не хватает парковочных мест, некоторые дилеры временно отказываются от заказов, а причина тому – нехватка транспортных мощностей. По данным Asahi Shimbun, ряд автомобилей подешевели до 60%. Проблем с транзакцией, по данным импортеров и компания Страны восходящего солнца, между государствами нет.

– Санкции малоэффективны. Тенденция, скорее всего, останется неизменной, пока рубль продолжает укрепляться, – сказал Хироши Сато, председатель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей.

Помешать дальнейшей торговле могут только известные логистические проблемы. Среди них трудности с поставками полупроводников и проводников, а также аллюминия. Заметим, что в марте 2022 года Toytota приостановили продажи Land Cruiser 300, на ряд машин перестал принимать заказы и Lexus.

Данные разнятся между собой. Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», по информации фондового индекса Nikkei, стоимость подержанных японских иномарок выросла на четверть в стране-производителе. По данным Drom, средняя цена б/у «японки» также выросла на 25,5%. Как сообщал Валерий Кауров, директор приморского филиала SBT, стоимость выросла на некоторые модели, однако данных о снижении цен не поступало. Ажиотаж все же есть: на это косвенно указывают кадры японских иномарок в порту Владивосток. Редакция устанавливает у представителей таможенных органов и импортеров сведения об авторынке Дальнего Востока.

Напомним, Приморье лишь недавно оправилось от трагедии на судне «Ангара», которая везла 600 японских иномарок во Владивосток. Владельцы постепенно получают компенсации. Эксперты сочли, что это вызовет рост цен на б/у авто.

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