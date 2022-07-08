«Ангара» в Корее, «японки» подорожали: что будет с 600 иномарками-погорельцами и авторынком Приморья

Владельцам авто, чьи машины не дошли до Владивостока, заплатят компенсации. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пожар на ролкере «Ангара», который перевозил 570 японских иномарок, может серьезно отразиться на автомобильном рынке Дальнего Востока. Почти весь груз стал металлолом из-за буйства огненной стихии, при этом причину возгорания все еще не установили. По неофициальным слухам, пожар появился из-за неосторожного обращения с инструментами. Судить о будущем пока рано, однако поступают не самые оптимистичные «звоночки». О том, что будет со сгоревшими авто и дорожают ли японские иномарки – в материале «КП».

Японки в Корее

Судно «Ангара», которое ходит под флагом Сьерра-Леоне, загорелось 25 июня. Как стало известно «КП», компания-перевозчик в обязательном порядке выплатит компенсации тем, чьи автомобили не пришли. Корабль-погорелец отправится из Кореи, где заменит буксиры, в китайский порт Нинде. Специалисты Поднебесной проведут диагностику. В JAL Auto (компания-дилер, которая везла иномарки приморцам) подтвердили, что часть груза могла уцелеть.

Из официального сообщения организации следует, что перевозка всех «распилов» прекращена. Дилеров обязали вывести разобранные или распиленные авто со стоянок JAL Auto в Стране восходящего солнца.

– В начале следующей недели, после прихода судна в Китай, появится возможность получения объективной и более полной информации о грузе, – рассказали в компании.

Выход «Ольхона»

Перевозки автомобилей из порта Майдзуру продолжились в начале июля. Первые после перерыва машины доставил другой сухогруз под опекой JAL Auto – «Ольхон». Судно 1992 года постройки уже прибыло во Владивосток 6 июля. Именно этот сухогруз помогал спасать горящую «Ангару» совместно с другими логистическими компаниями. Всего в этом месяце, по сообщению перевозчика, организуют девять рейсов на четырех судах из портов Японии.

Погрузка «Ольхона» в порт Майдзуру. Фото: JAPAN AUTO LINES

Как писала «КП», японская сторона в тушении участвовать отказалась. Экипаж «Ангары» в составе 25 человек доставили на борт контейнеровоза, который сообщил о ЧП, следует из данных береговой охраны Канадзавы. Как уточнили в JAL, все наши моряки на Родине.

Высокий спрос – высокие цены?

Пока Дальний Восток пытается «оправиться» от трагической истории судна, подержанные авто в Японии продолжают расти в цене. Как пишет газета и обозреватель фондовых индексов Nikkei, рынок вышел на самые высокие ценники за все время подсчета статистики. Стоимость «японок», бывавших в пользовании, выросла, в среднем, на четверть в стране-экспортере.

По данным Drom, в июне 2022 года средняя стоимость б/у авто была равна почти 1,082 миллиона иен (около восьми тысяч долларов). По сравнению с июнем прошедшего года этот показатель вырос на 25,5%. Эксперты автомобильного портала связывают рост цен с увеличением спроса: как с японской, так и российской стороны. И нет, главный закон экономики здесь не нарушен: просто производство автомобилей не поспевает за потреблением, о чем «КП-Владивосток» писала в марте. Редакция спросила эксперта, грозит ли такой ажиотаж огромными ценами на Дальнем Востоке:

– Пока что все в порядке. Спрос есть. На некоторые модели цены выросли. На некоторые – плюс- минус одинаковы. В основном, все зависит от стабильности курса рубля, – заявил Валерий Кауров, директор владивостокского филиала компании-экспортера SBT.

Иными словами, те самые тревожные «звоночки» все-таки есть. Судить о рынке нужно по цифрам – а отчеты по отрасли за минувший месяц еще готовятся. Инцидент с морским пожаром в будущем может сказаться и на сроках доставки, и на ценах на фрахт.

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