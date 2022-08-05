Жителю Камчатки потребовалась операция после нападения медведя

Жизни мужчины ничто не угрожает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько раз за неделю жители Камчатки видели медведей. Причем одна из встреч с косолапым хищником обернулась трагедией. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первая ситуация произошла 2 августа недалеко от села Ивашка Карагинского муниципального района. Местный житель отправился в лес, где и столкнулся с хищником. Корреспондент «Комсомолки» связался с пресс-службой МЧС по Камчатке. Как рассказали редакции, косолапый сильно поцарапал мужчину. К счастью, его прооперировали, его жизнь вне опасности.

На следующий день после трагедии банду медведей увидели все также в районе села Ивашка. На видео, которое опубликовали жители в социальных сетях, хищники вышли к свалке и роются в мусоре в поисках еды. Корреспонденту сказали, что случаи нападения этих косолапых не были зафиксированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ловись, рыбка: на Камчатке запечатлели медведя, поймавшего камбалу

Инспектор Кроноцкого заповедника снял медвежью охоту (подробнее...)

На Камчатке медведь намывался в цветущем лугу и попал на камеру

Дело было в Кроноцком заповеднике (подробнее...)