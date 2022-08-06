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Происшествия6 августа 2022 3:35

На Камчатке во время туристической прогулки у мужчины отказали ноги

При восхождении на вулкан Горелый одному из туристов стало очень плохо
Максим ГРУЗОВ
Несчастье случилось при восхождении на вулкан Горелый. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Несчастье случилось при восхождении на вулкан Горелый. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Фото: "КП" Архив

6 августа группа туристов получила разрешение на посещение вулкана Горелый и отправилась в путь. В какой-то момент 71-летнему мужчине стало очень плохо, очевидцы сообщают что у него отказали ноги. Пострадавший находится на расстоянии 800 метров от базового лагеря у подножия вулкана.

На место происшествия отправились специалисты из спас-центра и медики. Также известно, что туристическая группа не была зарегистрирована.

– Заявитель, находясь на Авачинском вулкане, перехватил радиосигнал о том, что участник незарегистрированной группы, совершавший поход, почувствовал резкое ухудшение самочувствия: тяжёлое дыхание, озноб и онемение конечностей. Туристу потребовалась эвакуация для оказания квалифицированной медицинской помощи, – сообщают в пресс-службе МЧС по камчатскому краю.

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили мужчину и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Его состояние оценивалось как стабильное, медики доставили туриста в районную больницу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как недалеко от села Ивашка Карагинского муниципального района местный житель отправился в лес, где и столкнулся с хищником. В пресс-службе МЧС по Камчатскому краю рассказали редакции, что косолапый сильно поцарапал мужчину. К счастью, его прооперировали, и жизни ничего не угрожает.

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