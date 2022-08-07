Метеорный поток Персеиды накроет приморское небо 12 августа

Стоит выбраться за город Фото: Михаил ФРОЛОВ

Красочный звездопад смогут увидеть приморцы уже ночью 12 августа. Метеорный поток Персеиды окутает небо десятками ярких осадков. Директор Приморский астрономической обсерватории Алексей Маткин по традиции рассказал «КП – Владивосток» об этом красочном событии.

По словам Алексея, метеорный поток Персеиды – одно из красивейших явлений, которые наблюдаются в течение года. Своего максимума достигает в ночь с 12 августа по 13 августа, хотя первые активности начинаются еще в конце июля. Первые редкие метеоры появляются 17 июля, последние вспыхнут 24 августа: небесная река широка.

– Бывают особые моменты, когда планета Земля в движении вокруг солнца пересекает орбиты комет. В их радиусе находятся те самые маленькие частицы, которые попадают в атмосферу планеты. Они сгорают и превращаются в подобные метеоры.

Персеида порождена кометой Свифта-Туттла – одной из периодических комет. Она возвращается к солнцу всего один раз в 100 лет. Когда Земля пересекает ее орбиту, в небе появляется метеорный поток.

– По прогнозам международной метеорной организации, в своем пике поток метеоров достигнет до 110 метеоров в час. К сожалению, максимум метеорного потока приходится на полнолуние. Из-за сильного свечения земного спутника небо станет ярким, поэтому увидеть невозможно будет увидеть часть падающих частиц.

Однако астроном призывает людей не отчаиваться: чтобы хорошо провести полноценное наблюдение Персеиды – стоит выбраться за город, уехать подальше от городских огней и наблюдать!

– На высоте в 80-90 километров сгорает вещество размером с небольшую горошину. Этот эффект и видно с земли.

Микрометеоры передвигаются очень быстро, оставляя за собой большие и длинные хвосты. Поэтому поток наблюдать вполне доступно, а тем более интересно, ведь его активность приходится на летний период.

Наш собеседник добавил, что 14 августа небо тоже обрадует астрономов. На максимальное расстояние к Земле приблизится гигантский Сатурн. Его можно будет разглядеть даже с простого телескопа на южном горизонте.

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