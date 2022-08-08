В Приморье отловили малыша леопарда, зараженного паразитами

У специалистов есть несколько версий того, как детеныш оказался один. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» спасли одинокого четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда у границ национального парка в Надеждинском районе Приморского края. В истощенном состоянии детеныша доставили в Центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка.

Котенка доставили в Центр реабилитации в истощенном состоянии. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Специалисты отмечают, что это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Пятнистого малыша нашли за пределами национального парка «Земля леопарда», где находится ядро единственной в мире популяции редчайшей кошки. Детеныша отловили с разрешения Росприроднадзора государственные инспекторы нацпарка.

Вес леопарда составлял всего 4,5 килограмм. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Никто не причинил животному вреда. Котенку обеспечили безопасную транспортировку до Центра реабилитации, где ветеринары сразу же приступили к осмотру. Вес леопарда составлял всего 4,5 килограмм – как у домашней кошки. В ходе детального осмотра у малыша обнаружили небольшие раны, в том числе зараженные паразитами. После их обработки и внутривенных вливаний для борьбы с обезвоживанием леопарда поместили в специальный карантинный блок. Эксперты уверяют, что результаты анализов, в том числе тест на вирус панлейкопении и чуму плотоядных, показали отсутствие заболеваний.

У специалистов есть несколько версий того, как детеныш оказался один. Малыш мог отбиться от матери из-за природных явлений, таких как разлив реки во время летнего циклона, а также из-за схода селя – подобные инциденты с животными известны зоологам. Котенок также мог остаться без опеки по естественным причинам: чаще всего в выводках бывает по 1-2 леопарденка, но в крупных выводках из трех котят у матери не всегда выходит обеспечить безопасность всех детенышей в условиях дикой природы. Так, подобные ситуации ранее наблюдались среди семейств амурских тигров.

Малыш, как ему и положено, старается избегать людей. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

– Важно, что актуальные данные фотомониторинга – с сети автоматических камер – показывают рост количества случаев, когда в крупных выводках все котята и леопардов, и тигров выживают, достигают половозрелого возраста. Но бывают исключения, и мы рады, что смогли помочь этому леопарду, это большая удача. Уже сейчас животное чувствует себя лучше, быстро набирает вес. Вскоре из карантинного блока он будет выпущен в просторный вольер, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Поддержку в содержании котенка обеспечивают АНО «Дальневосточные леопарды» и Фонд президентских грантов. Круглосуточно за состоянием хищника следят сотрудники Центра реабилитации.

– Леопард уже прошел вакцинацию. Он проявляет адекватное поведение, избегает человека, как и положено дикому зверю. Для него необходимо провести реабилитацию. О будущем маленького хищника говорить пока рано, но он уже хорошо питается и в ближайшее время ему будут предложены живые кролики, в том числе для оттачивания охотничьих умений, – прокомментировал Виктор Кузьменко, председатель правления МРОО «Центр «Тигр».

Напомним, дальневосточный леопард – самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. По данным последних исследований, в России отмечена 121 особь. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной в национальном парке «Земля леопарда» созданном в 2012 году. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 пятнистых хищников. Природоохранные меры, принимаемые в нацпарке на протяжении уже 10 лет, помогли сохранить местную уникальную природу. Охрана от браконьерства, рубок леса и пожаров успешно поддерживает кормовую базу леопарда.

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