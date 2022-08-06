На «Земле леопарда» появился новый краснокнижный малыш

Это первые фотографии для новоиспеченного жителя охраняемой территории. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самка дальневосточного леопарда под номером Leo 138F попала на камеру вместе со своим котенком в нацпарке. Специалисты «Земли леопарда» предполагают, что малышу около восьми месяцев, судя по кадрам, он учится перенимать мамины повадки и подражает ей.

Мама леопард. Фото: «Земля леопарда»

На фотографиях видно, как хищница пробирается под поваленным деревом. Пятнистый котенок не стал обходить его сбоку или перепрыгивать, а повторил все за мамой. Заодно детеныш может узнать, кто и когда бывал здесь прежде по меткам, оставленным на коре дерева. Так каждая прогулка оборачивается массой новых знаний и умений.

Детеныш леопарда. Фото: «Земля леопарда»

Это первые фотографии для новоиспеченного жителя охраняемой территории. Напомним, ранее «Комсомольская правда - Владивосток» писала о том, как на одну из фотоловушек попали беззаботные игры диких зверей с их мамой. Как отмечают сотрудники заповедника, детеныши дальневосточных лесных котов на протяжении двух суток устраивали тренировочные состязания, готовясь к взрослой жизни.

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