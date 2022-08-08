Долгожданный паромный рейс Владивосток – Донхэ запустят 9 августа

Зарегистрироваться на рейс можно в Пассажирском терминале. Фото: Руслан НОВИКОВ

Паромное сообщение Владивосток – Южная Корея откроется для всех желающих 9 августа. Планируется, что рейс в Донхэ будет выполняться каждую неделю по вторникам. Зарегистрироваться можно в Пассажирском терминале на Морвокзале в 13:00. Выход из порта – в 15:00.

Для пребывания в Корее понадобится виза. Если ее нет, то придется заблаговременно (за 3-4 дня до поездки) подготовить электронное разрешение К-ЕТА. Его выдают на официальном сайте.

Хотя доступ на К-ЕТА открыт, забронировать билет, выбрать каюту и оценить стоимость поездки пока невозможно. Портал недоступен для российского пользователя и выдает ошибку даже при включенном VPN. Вероятно, рано или поздно работу платформы наладят, ссылку мы оставим здесь.

Сайт не работает. Фото: скриншот

К слову, бронирование или покупка билетов осуществляется не ранее, чем за неделю до планируемого выхода парома из Владивостока.

В агентстве международного сотрудничества Приморского края уточнили, что за день до регистрации нужно сдать ПЦР тест, потребуется действительный сертификат в течение 48 часов с момента посадки. На регистрации предъявите оригинал документа.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на иллюстрации ниже.

Перечень

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что путешествие на пароме Eastern Dream возобновилось спустя два года простоя. Еще с февраля 2020 года рейс был недоступен из-за коронавирусных ограничений. Пилотный запуск «Восточной мечты» во Владивосток состоялся 28 июня.

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