Ажиотаж подтвержден: в порту приморской столицы как минимум 2300 автомобилей из Японии. Фото: Милана СОКОЛ

Беспрецедентный подъем испытывает рынок автомобильного импорта в Приморье. Жители ввезли более 78 460 автомобилей за семь месяцев 2022 года. Ранее об этом писали японские газеты, и в пресс-службе владивостокских таможенных органов корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» подтвердили ажиотаж. Разбираемся, что происходит с растаможкой, почему водная гавань Приморья забита машинами и почему заработать теперь предлагают даже пенсионерам.

ЖАРКИЙ ИЮЛЬ

Второй месяц лета оказался пиковым для и так напряженной работы таможенников. Ввезено больше 15 тысяч автомобилей, последний раз «рекорд» поставил прошлогодний апрель – более 10 тысяч за месяц, уточнили во владивостокской таможне. Рост, подсчитали в ведомстве, составил 33%.

Как ранее сообщали в Asahi Shimbun, порт Владивосток оказался забит подержанными «японками», а дальневосточная столица не может справиться с напором из-за нехватки логистических мощностей. Отчасти это правда. На 8 июля в таможне без уплаты платежа остается 2631 автомобиль, хотя ежедневно сотрудники пропуска оформляют более 600 машин. Как пояснил исполняющий обязанности первого замначальника владивостокской таможни Александр Шек, средний срок нахождения транспорта в порту – до 10 дней. Декларацию на авто готовят 3-4 дня, остальное время уходит на подготовку документов, согласование и подачу их таможенным органам, уплату платежей.

Из Страны восходящего солнца уточняют: на 3 августа, по данным аналитиков «Асахи Симбун», еще 40 тысяч авто уже оплачены и ждут доставки в и без того забитый порт Владивосток. Приморцев шокировало даже не это, а факт удешевления ряда моделей в стоимости до 60%. Цена хороша, да не будет барыша? Редакция решила спросить у дилеров, насколько это правда.

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ

– Думаю, что дорогие автомобили подорожали, а дешевые – подешевели. Потому что за первый тип машин спрос традиционно высокий, и, скажем так, определенная борьба. Да и расходы во Владивостоке [на транспортное обслуживание - прим.] увеличились раза в 3... А эти дешевые автомобили, которые покупали по 1000-2000 тысячи долларов, пытаются приобрести еще по более низкой стоимости, чтобы они были конкурентоспособные тут – на рынке уже в рублях, – рассказал директор приморского филиала SBT, одного из лидеров среди автодилеров России, Валерий Кауров.

Собеседник подчеркнул, что некоторые модели стали дороже в иенах. Это произошло из-за укрепления рубля. А вот ряд машин в цене упали, потому что снизился курс японской валюты. В Россию ввозить такие стало невыгодно.

Аналогичное мнение выразил и директор Priority Auto Константин Тарасов. Он также заверил «КП», что с апреля 2022 года ввозит втрое больше машин, чем в начале 2022 года и конце 2021-го:

– Много нюансов влияют на стоимость, среди которых спрос, наличие популярных моделей и другое. Гибридная модификация Honda Freed не дешевеет, а вот простая, менее популярная – спрос не растет, общая стоимость падает. Может быть с этим связано и то, что премиальные машины растут в цене. Люди увидели, начали покупать, цена итоговая вернулась: выровнялась за счет спроса. <...> На эту тему можно долго рассуждать. Land Cruieser Prado (2018) в какой-то момент стоил в топовой комплектации 2,6 миллиона, хотя в январе-феврале 2022 года – 3,2 миллиона рублей. Сейчас стоимость вновь составила 3,6 миллиона рублей. Спрос выровнял цены.

Иными словами, несмотря на тонкости ценообразования, положительная динамика налицо. Но хватит ли ресурсов?

«КАДРОВЫЙ» ДЕФИЦИТ

Ввезти автомобиль, зарегистрированный на физическое лицо без ГЛОНАСС на Дальнем Востоке, можно один раз в год. Поэтому для брокера физлицо привлечь необходимо, чтобы снизить пошлинные расходы на 100, а то и 200 тысяч рублей. Напомним, это легально, но есть определенные подводные камни.

Так вот, способ заработка на растаможке вернулся с удвоенной силой. Очевидцы сообщили редакции, что объявления о поиске «неиспользованных паспортов» во Владивостоке появляются чаще. Жителей, готовых «помочь» с растаможкой все меньше, а запрос на импорт «японок» на Дальнем Востоке отнюдь не падает.

– Условия: от 18 лет, постоянная дальневосточная прописка, оплата на месте. От 2500 рублей, – гласят многочисленные расклеенные листовки.

Растаможка автомобилей как способ заработка – не нововведение для дальневосточников. Вот только раньше не самую безопасную схему хоть немного «маскировали»: искали через знакомых или на специализированных форумах. Как рассказывают очевидцы, сейчас деньги за ввоз авто предлагают даже пенсионерам. Редакция рекомендуется к этой мере относиться со скепсисом: не передавайте документы третьим лицам, ведь ответственность за растаможенный автомобиль отчасти ложится на плечи того, кто согласился на легкий заработок. Именно его документы указаны в декларациях. Более того, машина и вовсе может оказаться украденной.

Что еще может действительно волновать россиян, так это предположения японских газет. По данным той же «Асахи Симбун», есть риск приостановки импорта иномарок в Россию. Пока можно выдохнуть: ни японская сторона, ни местные эксперты такую информацию не подтверждают. Но кто знает, что будет дальше.

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