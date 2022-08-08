Дзен на сапах и детский восторг на батутах: в последние дни автопробега «Комсомолка» опробовала спокойный и активный отдых

«Комсомолка» вышла в море на сапах и устроила бои в батутном центре. Фото: Мария КАЮРОВА

Жителям Владивостока хорошо известно, как же может быть переменчива погода. То вечером после тумана выглянет жаркое солнце, то на город обрушится ливень среди белого дня. А теперь представьте, вы сидите в офисе, и тут под конец рабочей смены показалось долгожданное солнышко, которое так и манит. Как же быть, ведь лето же. А мы знаем, что делать в такой ситуации – ехать к морю! А если погода «нелетная»? Ничего страшного, в автопробеге #ЛетнийДрайвКП мы подготовились и к такой ситуации. В этот раз команда «Комсомолки» не покидала пределы Владивостока, поэтому, если вы хоть раз задумывались, а как же еще можно развлечься в городе у моря, то этот репортаж для вас. Приготовьтесь поймать дзен на сапах посреди соленой воды и достать до потолка в батутном центре.

МОРЕ ШЕПЧЕТ

И все-таки как здорово, что у нас есть возможность слушать шум волн и любоваться красивейшими закатами на фоне морских пейзажей. Именно этого и захотелось нашей команде вечером 4 августа. Рабочий день окончен, решено – прыгаем в стильные автомобили HAVAL F7 и H9, которые мы, кстати, предварительно «искупали» на «Той самой автомойке». Чистый просторный салон, любимая музыка, приятная компания – мы готовы покорять сап-борды.

Наш тренер нам подробно объяснил правила прогулок на сап-борде. Фото: Мария КАЮРОВА

Держим наш путь до мыса Поспелова, где нас уже ждет Михаил Матохин – именно он научит нас мастерству сапбординга. Кстати, яркие качественные доски для прогулок мы арендовали у компании Prim sup bord, которую и представляет наш тренер. Очень хочется поскорее броситься в объятия к морю, но перед этим все-таки стоит уделить 10 минут инструктажу по правилам безопасности и о том, как правильно встать на сап и держать весло.

Лето с «Комсомолкой». Фото: Мария КАЮРОВА

СЕКРЕТЫ САПБОРДИНГА

Кстати, оказывается, гидрокостюм и жилет необязательно надевать на каждую прогулку. Спасжилет нужен тем, кто боится воды или не умеет плавать, а вот в «гидрик» участники сап-движения облачаются весной и осенью, дабы не было холодно. А еще люди любят брать с собой на прогулки своих домашних питомцев, даже животные знают, как можно классно отдохнуть в Приморье.

Мы внимательно выслушали инструктаж. Фото: Мария КАЮРОВА

Азы сапбординга SMM-специалист Юлиана Дугина, сторис-мейкер Slenergy Владислав Титоренко и наш рекламный менеджер Анастасия Рязанова усваивают быстро и успешно, поэтому на воде чувствуют себя уверенно и вскоре ловят так называемый дзен. Этому поспособствовали лучи оранжевого закатного солнца, розовое небо, любопытные чайки и запах моря.

– Если случаются погодные форс-мажоры, а этим летом их было достаточно, мы всегда находим компромисс с клиентами. Допустим, видим, что по прогнозу обещают сильный ливень, переносим прогулку на удобный день для желающих покататься на доске. А если особенно повезет, то на прогулке можно встретить белух или нерп, как минимум, раз в сезон точно, – рассказывает Михаил Матохин.

Михаил помогал нам, если что-то не получалось. Фото: Мария КАЮРОВА

Стоит отметить, что компания Prim sup bord учит людей осваивать сапы с нуля уже восемь лет. Так что у ребят есть огромная практика, и вам не стоит переживать, что вас оставят среди моря, если вдруг отстанете от группы. Даем честное слово, все участники автопробега вернулись на сушу целыми и невредимыми. А еще счастливыми и отдохнувшими.

Наша команда на сапах. Фото: Мария КАЮРОВА

О ВКУСНОМ

На обратном пути заезжаем заправить наши внедорожники на ННК. Баки должны быть полными, потому что в этот день помимо посещения активной локации, мы решили заскочить в Coffee Machine, где нас встретили улыбчивые бренд-бариста Екатерина Богатырева и Су-шеф Кристина Мурзагильдина. Девушки приготовили нам новинки сети кафе: завертоны с авокадо и яйцом, с курицей и манго, а также коктейли из дыни и арбуза. Как же это было вкусно. Вот что сказала наш корреспондент Екатерина Максимова, которая очень любит покушать, об этих летних комбо:

Бренд-бариста Екатерина Богатырева и Су-шеф Кристина Мурзагильдина. Фото: Мария КАЮРОВА

– Завертон с курицей и манго просто бомба. Сочетание спелого фрукта с овощами, острыми орешками и мясом очень гармоничное. Чувствуется – вот оно лето, время экспериментов и новых впечатлений.

«Комсомолка» опробовала летние новинки от Coffee Machine. Фото: Мария КАЮРОВА

МЕСТО ДЛЯ СЮРПРИЗА

Теперь на локацию? Нет, сначала нужно забрать ценный груз – целых 5 килограммов шашлыка. Ведь «Комсомольская правда – Владивосток» подвела итоги конкурса, в котором победителю достанется вкуснейший шашлык от генерального партнера автопробега ТМ «Слово мясника». Продукцию этой торговой марки мы успели опробовать несколько раз за время автопробега. Ровные кусочки отборной свинины из охлажденного мяса ручной нарезки, лук, чеснок и любимый набор специй для маринада – все, что нужно для отдыха на природе. Слюнки текут, когда вспоминаем, как же это было вкусно.

Наши победительницы. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Но теперь уж точно мчим в долгожданный пункт Б. В пятницу погода во Владивостоке нас совсем не хотела радовать. К счастью, под дождь мы не попали, а только наблюдали за ним из окон автомобилей. Пока ехали, Влад и reelsmaker Ксения Кулинич завели спор о том, на что в первую очередь стоит обращать внимание при покупке авто. На все вопросы ребят ответы мы легко нашли на сайте Авито Авто. В конце концов – это самая популярная платформа по купле-продаже автомобилей в России. Более того, на платформе можно приобрести запчасти для вашей «ласточки», а если вы покупаете самую первую машину в вашей жизни, специально для такой категории клиентов есть раздел, где специалисты отобрали шесть моделей, которые соответствовали таким критериям, как надежность, доступность и простота в обслуживании. Влад, кстати, совсем недавно сдал на права, поэтому его было тяжело оторвать от сайта, когда мы наконец-то подъехали к батутному центру Jump town.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JUMP TOWN

Нас встречает улыбчивый администратор, который выдает нам специальные носки с липкой подошвой, чтобы было удобнее и безопаснее прыгать. А непосредственно в самом зале с различными, назовем их блоками для развлечений, нас приветствует один и сотрудников центра, проводит короткий инструктаж и объясняет технику безопасности.

Мы испробовали скалодром. Фото: Мария КАЮРОВА

Глаза разбегаются. Хочется попробовать все и сразу. Батуты, скалодром, яму с поролоновыми кубиками, место для поединков с мягким «оружием», батутные дорожки и многое другое. С непривычки после первых 20 минут непрерывных прыжков под зажигательную музыку, что играет на всю арену, у нас пересохло в горле. Хорошо, что мы позаботились о себе и взяли несколько бутылок «Славды». Как же эта вода спасала нас на протяжении всего автопробега и снова не подвела.

Запастись водой было верным решением. Фото: Мария КАЮРОВА

ГОНКИ, ПРЫЖКИ, СРАЖЕНИЯ

Старший тренер по джампингу Роман Журавлев оценил наш азарт и показывает несколько интересных трюков. Конечно, нам до такого мастерства далеко, но нам удается сделать несколько базовых упражнений, а после мы устраиваем гонки – кто быстрее допрыгает до финиша. Кажется, кое-кто поддавался, потому что Ксения и Екатерина несколько раз обогнали Влада.

Старший тренер показал нам несколько интересных трюков. Фото: Мария КАЮРОВА

Этих соревнований нам мало, мы хотим почувствовать себя героями популярной игры Mortal Kombat и испытываем свои силы на арене Foam Battle, где проигравший летит с узкого мостика в поролоновую яму. Девчонки сражаются друг с другом, Влад просит составить ему компанию оператора Андрея Харта. Победила дружба. После зрелищных боев часть команды отправляется на второй этаж в кафе полакомиться мороженым, а наш корреспондент общается с Романом о жизни, что кипит в стенах батутного центра:

– Вы попали в очень удачное время, зал заполнен людьми разных возрастов. Сегодня мы провели несколько детских праздников, ребята пришли на индивидуальные тренировки, кто-то просто пришел отдохнуть и повеселиться. Джампинг – это не только спорт, который заменит вам кардио-тренировку, это еще и развлечение. В наших социальных сетях мы публикуем новости о тематических днях, вроде костюмированных вечеринок, в эти дни можно получить скидку или приятный подарок.

Старший тренер по джампингу Роман Журавлев. Фото: Мария КАЮРОВА

МЕСТО, ГДЕ РАДЫ КАЖДОМУ

Тренер также рассказал, что в Jump town двери открыты для всех желающих, дети с особенностями развития наравне со всеми могут отдохнуть в этом месте. Сотрудники проходят специальную подготовку для работы с такими ребятами. Это ли не показатель любви к тому, что ты делаешь?

Непогода не помеха активному отдыху. Фото: Мария КАЮРОВА

Когда силы уже на исходе команда «Комсомолки» направляется к выходу из батутного центра, но задерживается еще на несколько минут. В холле стоит настольный футбол, всем хочется сыграть хотя бы до первого гола. А еще мы находим весы, интересно посмотреть, что же они покажут после полутора часов вприпрыжку. Не будем утаивать, цифрами все остались довольны.

Мы поиграли в настольный футбол. Фото: Мария КАЮРОВА

В последний раз садимся в так полюбившиеся за все это время жгуче-красный HAVAL F7 и дерзкий черный H9. Выглядываем в люки авто, когда останавливаемся у офиса и кричим: «Лето, море, драйв!». Это своеобразное спасибо за все те эмоции, что мы испытали за семь дней.

Мы устроили бои на арене. Фото: Мария КАЮРОВА

Да начнется битва. Фото: Мария КАЮРОВА

В глазах светился детский азарт. Фото: Мария КАЮРОВА

Наперегонки! Фото: Мария КАЮРОВА

НАШИ ПАРТНЕРЫ

- Автомобильный партнер автопробега: официальный дилер HAVAL в Приморском крае – Авторитет-Авто+

- Титульный партнер: Авито Авто

- Генеральный партнер: ТМ Слово мясника

- Топливный партнер: компания ННК

- Магазин «Спортмаркет на Заре»

- Салон яхт и катеров «Водник»

- Группа компаний «Славда»

- Рекламная мастерская Room32

- Сеть автокафе Coffee Machine

- Автомойка: Та Самая мойка C.A.M. DETAILING

Благодарим партнеров.

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