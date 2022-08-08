30 миллионов на искупление: камчатскому миллиардеру вынесли приговор

Приговор вынесли 8 августа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Камчатском крае признали виновным в смерти по неосторожности, а также в незаконной охоте бывшего депутата Законодательного собрания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Усть-Большерецкого районного суда региона, Игоря Редькина обвиняют по пунктам «а», «б» части 1 стать 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба и применением механического транспортного средства) и по части 1 статьи 109 УК РФ (смерть человека по неосторожности).

Игорь Редькин. Фото: zaksobr.kamchatka.ru.

Согласно статье 53 УК РФ, Игорь Редькин должен один раз в месяц проходить регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции. Также ему запретили менять место жительства и выезжать за пределы Петропавловск-Камчатского городского округа.

По информации пресс-службы следственного комитета Камчатского края, произошло все 2 августа 2021 года. Вечером Игорь Редькин на снегоболотоходе отправился на охоту и застрелил с помощью карабина бурого медведя. В итоге ущерб составил 60 тысяч рублей. Кстати, бывший депутат не имел разрешения на добычу.

Уже потом, в районе свалки поселка Озерновский Усть-Большерецкого района, через тепловизионный прицел охотник увидел силуэт, напоминающий бурого медведя. Он не исключал того, что цель может оказаться человек, но все равно выстрелил три раза. Одна из пуль все же попала в мишень, однако это оказался не хищник, а 30-летний мужчина, который собирал металлолом. Местного жителя отвезли в больницу, где он скончался.

Первоначальный приговор Игорю Редькину – лишение свободы сроком на год, однако суд учел, что он находился на домашнем аресте, поэтому время наказания составило 9 месяцев.

В пресс-службе суда отметили, что при назначении приговора учитывалась не только мера пресечения. По словам представителей ведомства, экс-депутат активно помоогал следствию в расследовании преступления, признал свою вину, возместил ущерб за незаконную охоту, а также компенсировал моральный вред семье погибшего: матери он перевел 10 миллионов рублей, а супруге 20 миллионов.

Игорь Редькин – один из богатейших людей на Камчатке, занимает 20 место в списке Forbes. Согласно данным СПАРК, будучи совладельцем компании «Витязь-Авто» в 2020 году он заработал около 5,4 миллиардов рублей.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже писала об этом случае. Редькин сам рассказал о том, как все произошло, и был готов понести наказание.

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