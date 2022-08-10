Новый дом для краснокнижных кошек появится на Дальнем Востоке

Амурский тигр – символ Дальнего Востока. Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В Приморском крае решили позаботиться о краснокнижных кошках и начали строительство центра реабилитации особо охраняемых диких животных, обитающих в регионе. Работы курирует центр «Амурский тигр». Когда все будет готово, объект в рамках программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы передадут краевой дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Центр построят в рамках реализации ведомственного проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае», утвержденного губернатором Олегом Кожемяко в 2021 году. Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, центр реабилитации животных, действующий в селе Алексеевка, является негосударственным, а забота о благополучии особо охраняемых биологических видов, занесенных в Красную книгу России, – это прямая обязанность страны. Поэтому было принято решение реализовать такой проект. Кроме того, государственная принадлежность центра реабилитации животных упростит решение вопросов финансирования.

– Существующий центр реабилитации диких животных в Алексеевке без работы тоже не останется. Мы же стараемся помочь всем диким животным, попавшим в беду, а не только тиграм. В Приморье сейчас есть один такой центр реабилитации – будет два, – прокомментировал первый замминистра Алексей Суровый.

Под «дом» для краснокнижных животных уже выделен и поставлен на кадастровый учет в Росреестре участок площадью около 60 гектаров под Уссурийском в районе села Каймановка. По словам руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, объект планируют сдать в конце года, после чего его передадут государству.

Отметим, что ранее центр «Амурский тигр» при поддержке спонсоров построил и передал государству центральную базу дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий в Уссурийске. 10 кордонов Госохотинспекции по всему Приморскому краю и другие объекты, связанные с охраной дикой природы.

Кроме того, стоит добавить, что 5 сентября, в стартовый день Восточного экономического форума – 2022, состоится Второй международный форум по сохранению тигра, где будут озвучены официальные итоги сплошного учета амурского тигра, прошедшего минувшей зимой.

СПРАВКА «КП»

Амурский тигр – символ Дальнего Востока, занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и России. В 1930-х годах охотники почти истребили этих животных. Чтобы спасти зверя от исчезновения, государство запретило на него охоту, и с 1960-х годов численность стала расти. За 90 лет популяция увеличилась в 20 раз, но этого недостаточно: амурский тигр по-прежнему носит статус редкого животного.

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