Мать малыша даже не знала, что ее бывший муж способен на такое. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В детском саду села Снегуровка Черниговского района утихли радостные детские голоса и добрые хлопоты. Все дело в том, что 8 августа в здание ворвался разъяренный мужчина, устроил погром и похитил своего же сына. У приморца нет прав на опекунство малыша, так как 6 августа суд оставил трехлетнего Рому (здесь и далее имя изменено) с мамой. Вот только папу это явно не устроило. Он схватил ребенка, усадил в автомобиль и увез его за две тысячи километров от родного дома. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» выяснил подробности произошедшего и поговорил с матерью мальчика, которая больше всего на свете сейчас хочет, чтобы ее сын вернулся.

ПОЛ, УСЫПАННЫЙ СТЕКЛОМ, И ДЕТСКИЕ КРИКИ

В тот злосчастный понедельник три нянечки, как обычно, усадили детей завтракать. Неожиданно на порог садика заявился мужчина, который представился папой Ромы. Никто из сотрудников никогда не видел этого человека, поэтому внутрь его не пустили. Входная дверь со стеклянным окном была заперта. О том, что произошло дальше, одна из воспитательниц рассказала Юлии Паращенко – маме похищенного мальчика, а она поделилась подробностями с редакцией.

– Он стал размахивать перед их лицами паспортом, требовал отдать ребенка. Естественно, никто не мог позволить себе этого сделать, к тому же поведение незнакомца явно было неадекватное. После череды отказов, он разбил стекло на двери, нянечки пытались остановить его. Дети испугались, мой Рома увидел своего отца, расплакался. Мне сказали, что он кричал: «Папа, не надо, уходи!». В итоге одну из пожилых женщин он толкнул, схватил малыша, усадил в машину и уехал. А я даже не знала, что он приехал в село...

Видео с душераздирающими криками: «Забрал ребенка, перепугал детей, напал на воспитательницу!», опубликовали в Telegram-канале Newsbox24. На кадрах прекрасно видны результаты истерики родителя. По всему полу разбросаны стекла, кто-то из сотрудников поранился, на крыльце – небольшие капли крови. Во всей этой истории фигурировало еще одно лицо – на видео попала женщина, которая села в машину к мужчине. Виновник ситуации лично подтвердил нашему журналисту, что это была его нынешняя супруга.

К счастью, одна из воспитательниц запомнила номера авто. А в детский сад, по словам мамы мальчика, дети теперь ходить не хотят, боятся.

РЕЙС В ОДИН КОНЕЦ

Насколько это помогает в поисках, сейчас сказать трудно, однако, по словам Юлии полиция сообщила ей, что ее бывшего супруга видели во Владивостоке. Источник в правоохранительных органах рассказал журналисту издания, что отца вместе с ребенком заметили в аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском. По предварительной информации, сейчас малыш все еще остается с родственниками по папиной линии. Юлия предполагает, что на Камчатке живет родня нынешней жены ее бывшего мужа.

Но почему отец пошел на такой отчаянный поступок? По словам матери Ромы, когда муж узнал о ее беременности, то ушел от нее. У бывших супругов всего один ребенок. Откуда в мужчине проснулась внезапная отцовская любовь, она не знает. Но предполагает, причина кроется в том, что новая возлюбленная не может родить ребенка. Однако это лишь догадки. Юлия уверяет, что никогда не запрещала экс-супругу видеться с сыном. Она лишь была против, чтобы мальчик на долгое время уезжал к папе в Спасск-Дальний, так как в последний раз мужчина забрал его аж на полгода. Суд решил, что до оглашения решения мальчик должен жить с папой. За все это время мужчина ни разу не прислал Юлии ни одной фотографии и не давал ей общаться с сыном. Поэтому женщина предложила компромисс, чтобы такого больше не повторялось, все встречи проводить непосредственно в Снегуровке.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО?

– Изначально адвокат моего супруга давил на то, чтобы Рома остался с папой, аргументируя это тем, что жизнь в городе куда лучше, чем в селе. Да, у нас не так много развлечений, как там, но у нас есть и образовательные кружки, и школа, и садик – все для того, чтобы ребенок развивался. Вот только, когда в суде решили узнать, что это за личность и увидели его неадекватное поведение, решили – ребенку будет лучше с мамой. Этот человек восхищается Гитлером и держит его портреты у себя дома. К тому же я знаю, что он остался без работы. Его уволили за драку.

Юлия уверяет, что мальчику будет с ней лучше, по ее мнению, Рома боится папу. Когда у ребенка спрашивают об отце, он замыкается и ничего не хочет рассказывать. Женщина просит о помощи и надеется, что ее сын скоро вернется домой.

– Я до сих пор в шоке. Мне ничего не нужно, я лишь хочу, чтобы мой сыночек был со мной, – на этих словах голос предательски дрожит.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что отец мальчика постоянно поддерживает связь с полицейскими и высылает фотографии, подтверждающие, что с Ромой все в порядке. Но вот Юлия ни сном ни духом про это не знает, ей никто не рассказал, а бывший муж не отвечает на звонки и сообщения. Женщина поделилась с редакцией контактом экс-супруга, но нам так и не удалось дозвониться: «Номер не существует», – говорит вежливый голос на том конце провода. Также мы попытались связаться с мужчиной в социальных сетях и предложили выслушать его версию, он обещал рассказать, почему пошел на такой отчаянный поступок, но передумал.

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