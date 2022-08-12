Неизвестные отрезали доступ к туристическому пляжу в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неизвестные радикально перекопали дорогу на бухту Теляковского на полуострове Гамова. Популярное место оказалось отрезанным от гостей и жителей Приморья, сообщили очевидцы в соцсети. В сезон действительно много машин направляются искупаться в бухту, не все этим довольны – такой вот радикальный самосуд.

Яма глубиной до полутора метра. Объехать трудный участок невозможно – слева обрыв, справа – сопка. Теперь остается только идти пешком. Приморцы рассуждают в комментариях, насколько это законно и необходимо.

– Облом жесткий! Хотя бы предупреждали! Столько проехать и колом встать;

– И не лень же было копать;

– По-другому всю бухту загадят, – пишут местные.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в другой бухте Приморья, близ заповедных охраняемых земель, с жителей берут необоснованную плату.

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