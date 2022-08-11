В бухте Новик две любопытные белухи присоединились к отдыхающим саперам

Люди полюбовались белухами, но не стали их трогать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отдыхающим в бухте Новик чрезмерно повезло, целых два прекрасных белых кита присоединились к сап-прогулке. Белухи держались поближе друг к другу, но при этом очень близко подплывали к людям, периодически выглядывая на поверхность. Приморцы поделились видеороликом этой неожиданной встречи.

Недалеко от живописного острова Папенберг бывшие узники китовой тюрьмы прибились к людям. Стоит отметить, что все участники сап-прогулки повели себя правильно при встрече с этими прекрасными созданиями. Никто не тянул к китам руки и не пытался их покормить, как это было в начале августа в Фокино. Тогда белуху окружила толпа людей, и каждый старался ее погладить.

Не стоит забывать, что белые киты подплывают к людям не просто так. Они ждут лакомства, но не стоит их подкармливать, даже если очень хочется. Дело в том, что из-за этого они привыкнут к легкой добыче и перестанут искать самостоятельно пропитание.

Еще одна группа саперов повстречала игривую белуху этим летом у острова Шкота. Подводный «приятель» следовал за сап-доской, демонстрировал свои «танцы» и следил за реакцией зрителей. Насладившись вдоволь вниманием, кит поплыл дальше.

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