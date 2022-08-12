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К финальной точке подходит зверская история, случившаяся в приморском Артеме. Бывший осужденный Александр октябрьским утром 2021 года просто прогуливался – наслаждался свободой – и забрел в частный сектор. Спустя пару часов Анна, хозяйка одного из домов в райончике, которая только что проводила ребенка в детсад и приехала кормить любимого щенка Лео (ему едва исполнилось три месяца), почуяла неладное. Пес исчез. Долгое время длились поиски, подключился чуть ли не весь город... Оказалось, что бедняга Лео стал изюминкой гуманитарных изысков в компании арестантов. Спустя почти год главному фигуранту огласили приговор – условный срок на год и четыре месяца условно, сообщили в прокуратуре Приморья. Анна, конечно, этим недовольна: мы спросили ее о чувствах и теплых воспоминаниях о Лео, попутно решив напомнить историю в деталях.

ПЕС ПРИСНИЛСЯ ДО НАШЕГО ЗНАКОМСТВА

После пропажи нового члена семьи все пошло в ход: соцсети, объявления, знакомые, рассылки. «Боюсь проснуться. Проснуться и понять, что это реальность» – так свой рассказ начала Анна. Вскоре после начала безуспешных поисков с Анной связался аноним. Сказал: действуй. Иначе ОНИ его съедят. Имя он оставил в секрете. Хозяйка щенка подумала, что это очередной мошенник, но решила все-таки проверить сообщение. Голос на другом конце провода повторял «они беспринципные, им все равно», а затем назвал имя главного подозреваемого.

– Мы решили продолжать искать Александра. И нашли его! Он оказался «зеком» с богатым опытом и сразу ушел в «несознанку». Тут подъехала я, мы встретились взглядом. Он смотрел на меня так, как смотрит садист на мучения жертвы, НАСЛАЖДАЯСЬ. Был уверен, что не сознается. И мы уйдем: «Я никакой собаки не видел!» – рассказывала Анна в разговоре с «КП».

Она отмечала, что его самого хотелось разорвать на части. В итоге ей все же почти силком удалось отвезти Александра в отдел. Женщину выслушали, завели дело. Но собаку уже не вернуть. Между тем в ночь, когда Анна решила взять пса, ей приснился именно пес этой породы, этого окраса. Он спас ее от грабителей.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ: КАК ЕЖ И ЧЕБАН БЕСПОМОЩНОГО ЩЕНКА НА ЧАСТИ ПОРВАЛИ

Александра, главного подозреваемого, все же заключили под стражу. Правда, потом выпустили, назначили суд – а тот ответственности избегал. Ничего не оставалось, как вновь заключить его под арест. За это время Анна полностью раскрыла все детали вместе со следователями. Ретроспектива чудовищного живодерства – с ее слов.

В истории появились новые имена. Их называть не будем, потому что никаких дел в их отношении не завели. Еж и Чебан – приятели Александра.

– Еж рассказал, что щенка убили Чебан и сам герой истории. Последний собирался показать место убийства, но внезапно передумал. В то же время Александр свалил вину на Ежа и Чебана, – рассказала Анна, добавив, что позже главный фигурант и вовсе начал выгораживать подельника. Вину взял на себя.

В перипетиях и детском переводе стрелок друг на друга тайное все же стало явным. Пусть до конца неясно, кто именно разделал собаку – мы знаем, как это произошло. Лео подвесили к дереву, что заметила грибница, которая гуляла неподалеку. Еж и Чебан якобы точили ножи. На следующий день в том же места осталась лишь шкура.

– Объявления с его цветной фотографией были расклеены везде. Сомнений нет. На земле женщина видела голову моей собаки.

ПРИГОВОР БУДЕТ ОБЖАЛОВАН

За отрубленную голову члена семьи Анны герой истории отделался «условкой». Дело в том, что статью несколько раз переквалифицировали. Сначала Александру вменяли уничтожение имущества, затем – все-таки жестокое обращение с животными. Но в итоге осудили по первой статье.

– Он не сломал мне велосипед! Он убил моего щенка, потому что ему захотелось шурпы. Это корыстная цель. Я считаю правильным переквалифицировать статью, чтобы добиться наказания по части 2 статьи 245 (действия, повлекшие смерть животного... из хулиганских или корыстных целей). А захотелось супа – цель корыстная. Он предпринял активные действия по воплощению умысла, подманивал беднягу к себе, – уточнила Анна.

Хозяйка хочет подать апелляцию. «Комсомолка» расскажет о том, получится ли добиться более справедливого наказания. По словам Анны, многих свидетелей, например, сестру Александра, не удалось привлечь в суд. Один из них, например, уже в местах лишения свободы. Но хотя бы часть ответственности зек-живодер понесет: он возместил 60 тысяч рублей хозяйке и извинился.

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Анна, владелец щенка, опубликовала ужасающую историю в социальных сетях (подробнее..)

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