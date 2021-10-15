Живодер из Артема, который похитил и съел щенка Лео, признался полиции в преступлении

Фото: anbakai

С новым членом семьи жительницы Артема произошла трагедия. Совсем юный, трехмесячный Лео, как рассказала корреспонденту «КП – Владивосток» Анна, хозяйка пса, пропал в конце сентября утром. Он был на участке, пока хозяйка отвозила ребенка в детсад. Когда пса не нашли – семья тут же начала действовать: соцсети, объявления, в ход пошло все. Виновника нашли – а теперь он дал полиции признание и показал останки Лео.

Об этом редакции поведала хозяйка:

- Он дал признательные показания и показал место, - рассказала Анна, сдерживая слезы.

Напомним, после трех дней неудачных поисков (за это время с женщиной даже связывались мошенники) хозяйке написал аноним. Мужчина сообщил, где искать пса, и предупредил – скоро его могут съесть. Тогда Анна не могла в это поверить, но трагедию предотвратить не удалось. Семья встретилась с убийцей и почти за руку довела до участка полиции.

Сейчас Анна ждет встречи с участковым, чтобы увидеть останки питомца.

В соцсетях она призывает: нельзя замалчивать о таких преступлениях.

- В следующий раз, чувствуя свою безнаказанность, они могут совершать еще более серьезные преступления, сегодня щенок, а завтра это может быть и ребенок.

ПО ТЕМЕ:

«Они беспринципные»: В Артеме собутыльники съели пса, которого хозяйка ждала еще до рождения

Анна, владелец щенка, опубликовала ужасающую историю в социальных сетях (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03