Увезли с руками в крови: пьяный камчатский механик устроил дебош в порту Владивостока

Моряк решил выпить на берегу. Иллюстрация из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Транспортные полицейские оперативно задержали дебошира, который опрометчиво решил «повеселиться» в порту Владивостока. 55-летний механик с Камчатки, сойдя с судна в дальневосточной столице, хотел как-то отдохнуть от морских приключений и выбрал радикальные способы. Напившись, он разгромил пункт КПП, сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Дальнему Востоку. Приводим подробности.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», мужчина разбил и стекла пункта пропуска, и свои кулаки. Выводили дебошира буквально с окровавленными руками. Сначала вроде, объяснил он мотив полицейским, вроде как и не планировал «шоу» – после пары-тройки рюмок хотел вернуться на судно, но зайти запретила охрана. С амбре от водки даже морякам нельзя – мол, портит славную честь портового города. Злость мореплавателя не заставила себя ждать и вылилась прямо на пункт охранный пункт Морского порта. В присутствии сотрудников он начал громить стекла КПП.

Виновник дебоша. Фото: УТ УМВД РФ ДФО

– Сотрудниками транспортной полиции гражданин привлечен к административной ответственности по статьям 20.1, 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – уточнили в УТ МВД РФ по ДФО.

Это, напомним, мелкое хулиганство, которое наказывается арестом на срок до 15 суток. Возможно, мужчине придется и ущерб возместить, но стоимость еще не уточнили.

Напомним, в конце 2021 года «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала историю моряка, который тоже сошел на сушу в столице Приморья и напился в незнакомой компании. Только в скандальном случае он сам оказался жертвой. Морского волка изнасиловали и ограбили.

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