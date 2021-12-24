Пытались изнасиловать и снимали на видео: моряк во Владивостоке стал жертвой вымогателей

Отдых в гостинице на берегу между рейсами закончился для моряка крайне неожиданно. Фото: Милана СОКОЛ

Отдых в гостинице Владивостока не принес моряку покоя, а наоборот создал проблемы и стал причиной обращения в полицию. В собственном номере мужчину чуть не изнасиловали неизвестные, которые снимали все на видео и затем ограбили.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», о дерзком нападении стражам порядка сообщил член рефрижераторного судна, которое причалило в порту Владивостока. На время отдыха моряк поселился в одной из гостиниц в Первомайском районе, где решил расслабиться и стал употреблять спиртное.

Во время застолья мужчина и не заметил, как в его номере оказались пятеро мужчин восточной внешности, которые предложили составить ему компанию. Незнакомцы рассказали, что живут в соседних номерах и вскоре собираются уехать на заработки.

Однако дружественное знакомство вскоре обернулось для гостеприимного мужчины страшными минутами. В один миг незваные гости набросились на моряка, нанесли ему телесные повреждения, а затем попытались совершить с ним действия сексуального характера, унижающие его честь и достоинство. Все происходящее они снимали на видео, которое затем пригрозили выложить в интернет.

Нападавшие стали шантажировать свою жертву и требовали отныне платить им за молчание. Затем злоумышленники забрали у потерпевшего дорогие часы и банковскую карту с паролем, на которой было 100 тысяч рублей.

Когда все закончилось, шокированный произошедшим мужчина решил позвонить в полицию и сообщил обо всем. Он описал внешность нападавших и сумму причиненного ущерба.

Оперативники приступили к проверке полученной информации. По факту группового грабежа с причинением крупного ущерба возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых устанавливаются.

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