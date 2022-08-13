В Приморье одну из редчайших пятнистых кошек назвали в честь древнеримской богини

Луне всего около трех лет. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье самка дальневосточного леопарда получила имя. Leo 167F назвали в честь древнеримской богини, а сама хищница стала подопечной страховой группы «СОГАЗ». Об этом рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

Самка дальневосточного леопарда Leo 167F обитает в центральной части нацпарка, ей всего около трех лет. И теперь эта сильная и грациозная красавица получила уникальное космическое имя Луна (ударение на первый слог). Эту пятнистую хищницу назвали в честь древнеримской богини.

Подобрать имя для дикой кошки помогли жители всей России. В социальных сетях они предлагали различные варианты, но победу одержала Маргарита Сенюк из Великого Новгорода. За участие в конкурсе ее наградили памятными призами. А хранителем Луны стала страховая группа «СОГАЗ», которая с 2015 года поддерживает природоохранные акции на «Земле леопарда».

Имя пятнистой кошке дала жительница Великого Новгорода. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Хранители надеются, что космическое имя отразит не только красоту и загадочность удивительного дальневосточного леопарда, но и напомнит всем об редкости, уязвимости и важности сохранения вида.

Напомним, что дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка, в России насчитывается 121 особь. Эти пятнистые кошки обитают на юго-западе Приморья, а также на участке с Китаем, который граничит с нашей страной. Ядро популяции находится под охранной национального парка «Земля леопарда».

Ученые различают леопардов по пятнам на боку. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Ученые отличают каждого леопарда друг от друга по узорам пятен на боках, который индивидуален у каждой особи. Этим взрослым пятнистым хищника присваиваются номера, например «Leo 01M»: «Leo» – видовая принадлежность, «01» – порядковый номер, а «М/F» - пол животного (Male/Female). Хранители – это программа, созданная нацпарком. Участники проекта могут выбрать имя для одного из леопарда и стать его «крестником».

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