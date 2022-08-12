В Приморье отдыхающий на ветке леопард впервые попал в объектив камеры

Сначала все подумали, что это гималайский медведь. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» сняли на камеру дальневосточного леопарда, отдыхающего на ветке. Казалось бы, ничего в этом удивительного нет, пятнистые хищники часто карабкаются по деревьям, вот только запечатлеть это в дикой природе удается крайне редко.

В четверг, 11 августа, научные исследователи проверяли фотоловушки на территории нацпарка. В какой-то момент сотрудник Тимофей Петров заметил падающую с дерева ветку. Сначала он подумал, что это дело лап гималайского медведя, но вскоре разглядел пятнистый хвост, а затем и его обладателя.

– Вероятно, услышав наше приближение, леопард залез на дерево, чтобы обезопасить себя и сориентироваться. Он наблюдал за нами сверху, и мы смотрели друг на друга достаточно долго – около пяти минут, за которые я успел снять его на видео. Затем леопард, видимо, понял, что ему ничего не угрожает, спустился с дерева и скрылся, – рассказал Тимофей.

Дальневосточные леопарды часто используют деревья в качестве укрытий или обзорных площадок. Сверху пятнистым хищникам проще выследить добычу, а также скрыться от возможных конкурентов. Но увидеть своими глазами, как дикая кошка карабкается по стволу, да еще и запечатлеть удается крайне редко.

Оказывается, дальневосточные леопарды в отличие от подвидов из Индии и Африки не нуждаются в том, чтобы прятать еду на деревьях. Их южные собраться не хотят делиться добычей с надоедливыми гиенами или шакалами, а потому предпочитают трапезничать на ветках. В нацпарке «Земля леопарда» мало падальщиков, а конкуренция за еду ниже.

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