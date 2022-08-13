В популярном парке во Владивостоке мужчина надругался над школьником

На мужчину завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иногда прогулка в оживленном месте не гарантирует того, что с вами ничего не произойдет. Вечером в пятницу, 11 августа, юный житель Владивостока гулял в парке Минного городка. Неожиданно на него напал мужчина среднеазиатской внешности и совершил в отношении действия сексуального характера. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации источника редакции, мальчик 8 лет гулял по парку Минного городка вечером. Неизвестно откуда появился незнакомый мужчина и напал на ребенка. Он хотел не напугать или ограбить беднягу, а совершить насильственные действия сексуального характера. Школьник пытался вырваться, но нападавший удерживал его.

Уже после ребенку удалось сбежать и обратиться за помощью. Прохожие вызвали полицию, которая задержала извращенца, однако открытыми остается вопрос, почему мальчику никто не помог раньше, ведь скорее всего были слышны звуки борьбы или школьник пытался закричать. И где были его родители, почему он гулял вечером один?

По словам нашего источника, на мужчину завели уголовное дело по части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Также наш источник отметил, что сейчас мальчику оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Это не первый раз, когда в парке Минного городка происходят пугающие ситуации. Вспомним случай, когда в этом же месте мужчина восточной внешности с хлыстом напал на прохожих: сначала он хлыстал девочек, а после стал душить одну из них. К счастью, его остановил мужчина, выбежавший из конюшни.

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